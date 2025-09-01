Ballando con le Stelle 2025, Barbara d’Urso concorrente: Milly Carlucci realizza l’impossibile, ma fuori Rai volano già le polemiche sul sodalizio.

L’impresa di Milly Carlucci è stata incredibile: è riuscita a riportare Barbara d’Urso in Rai, ingaggiandola come concorrente di Ballando con le Stelle 2025 contro ogni aspettativa. Pare, però, che questo ‘colpaccio’ senza precedenti abbia scatenato non poche polemiche soprattutto fuori da Rai. Molti, infatti, non riescono a credere che dopo tanto tempo la d’Urso sia riuscita ad infiltrarsi in un programma dell’azienda pubblica con un cachet stellare, ma del resto Milly è capace di questo e altro quando si tratta di formare il cast più atteso dell’anno.

CinguetteRai ha però spoilerato che questa scelta di ingaggiare Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle ha scatenato il gossip con critiche web senza precedenti: “Il colpaccio di Milly Carlucci nell’aver convinto Barbara d’Urso a partecipare a Ballando con le Stelle ha creato molta agitazione. Non in Rai, ma fuori dalla Rai. Siamo ancora ad agosto, non so come arriveranno a dicembre. È già questa la vittoria di Milly e Barbara”.

Milly Carlucci e Barbara d’Urso, collaborazione furba? Fan gridano alla strategia

In poche parole, Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle ci regalerà non pochi retroscena. Il pubblico, ad esempio si aspetta piccoli sfoghi e grandi frecciate contro Mediaset, nonchè uno spazio tutto per lei per spiegare la sua verità. Ecco cosa scrive un utente su X dopo la notizia della d’Urso a Ballando: “Certo..tutti che aspettano i videoclip settimanali con le confessioni….Piersilvio preparati“. Altri spettatori hanno dei dubbi su quello che ha mosso sia Milly Carlucci sia l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ad intraprendere questa collaborazione e secondo un utente entrambe avrebbero avuto i loro ‘buoni’ motivi per lavorare insieme.

“Una si è fatta andar giù per amore dello share in nome del trash la stessa che anni prima gli ha rubato il format e l’altra”, si legge su X, “ormai alla deriva con 7 mutui da pagare, ha accettato di fare qualche piroetta nella speranza di ricevere altre briciole dalla tv di stato in futuro. CapiRAI“. Sarà davvero così? Fortunatamente c’è anche chi dà totale fiducia a Milly Carlucci che nel bene o nel male ogni anno riesce sempre a portare a casa un grande colpaccio e anche questa volta non ci ha affatto delusi: “Speriamo in tanto successo x Milly che cerca sempre il meglio ed un rilancio per la grande professionista che è Barbara D’Urso. Se lo merita“.