Barbara d’Urso “A Fabio Testi gli vibrava la mutanda!”/ Video, i due a letto insieme

Fabio Testi è stato ieri ospite di Live Non è la d’Urso, in collegamento dalla sua abitazione per commentare gli ultimi fatti dalla Casa del Grande Fratello Vip e regalare un po’ di sana leggerezza. A “rallegrare” la serata però ci ha pensato la stessa padrona di casa Barbara d’Urso che, 18 minuti dopo la mezzanotte, ha voluto rivelare un episodio imbarazzante che la vide protagonista “a letto” con Fabio Testi durante una scena d’amore sul set della Dottoressa Giò dove l’attore interpretava il marito della d’Urso. Il racconto della conduttrice ha fatto sobbalzare non solo il suo ospite in collegamento ma anche gli stessi spettatori, prima di comprendere – solo alla fine delle sue dichiarazioni – ciò che realmente accadde sul set della celebre fiction Mediset. Testi pensando di mettere in imbarazzo la d’Urso, in maniera del tutto scherzosa ha asserito: “Barbara lo diciamo che siamo stati a letto insieme?”. La conduttrice però non si è fatta cogliere di sorpresa ma anzi è stata al gioco sganciando alcune rivelazioni “choc”. I due erano a letto per esigenze di copione quando, ha rivelato Carmelita, “all’improvviso sento… lo dico! Vibrare fortemente la mutanda, il boxer di Fabio Testi!”.

FABIO TESTI E BARBARA D’URSO A LETTO INSIEME: LA RIVELAZIONE DELLA CONDUTTRICE

L’attore Fabio Testi, nonché ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che sta per volgere al termine, evidentemente non ricordava il momento cult descritto da Barbara d’Urso ed ha prontamente domandato, abbozzando ad un sorriso imbarazzato: “E perchè l’hai sentito?”. La spiegazione è giunta poco dopo, quando Carmelita, divertita più che mai, ha proseguito: “Vibrava, vibrava… Una vibrazione… cosa sarà successo?”. “Eravamo molto vicini”, ha replicato l’attore. “Eravamo molto vicini, eri mio marito, stavamo facendo una storia d’amore”, ha ribadito la conduttrice, per poi svelare il finale. “Lui aveva messo la vibrazione sul telefonino e per non lasciarlo sul comodino in scena se l’era messo nella mutanda!”. Sorrisi in studio, con Fernanda Lessa che ha ascoltato interessata e divertita l’intero racconto amarcord della padrona di casa di Live Non è la d’Urso (il video a seguire).

I racconti amarcord più belli della nostra @carmelitadurso! 🤣🤣🤣 #noneladurso pic.twitter.com/bgvKVisRGM — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 29, 2020





