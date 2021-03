Barbara D’Urso a Mara Venier: “Sei la regina della domenica”/ “Nessuna sfida tra noi”

Dopo l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Barbara D’Urso è pronta a fare compagnia al pubblico di canale 5 la domenica pomeriggio con una versione allungata di Domenica Live con cui sfiderà Mara Venier e la sua Domenica In. Da anni, Mara Venier domina gli ascolti di quella fascia oraria registrando, ogni settimana, ascolti altissimi. Barbara D’Urso, da domenica 4 aprile, con Domeniva Live, è pronta a sfidare Domenica In. Barbara D’Urso sarà in onda dalle 14.54 alle 18.45. Prima di tornare ufficialmente a fare compagnia ai telespettatori di canale 5 la domenica pomeriggio, la D’Urso, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui è insieme a Mara Venier scrivendo anche un messaggio con cui pone fine ai rumors che volevano le due conduttrici in contrasto.

LEONARDO DA VINCI, STORIA VERA/ Il biografo Vasari: “Era molto abile, ma volubile”

Il messaggio di Barbara D’Urso a Mara Venier

Nessun contrasto tra Barbara D’Urso e Mara Venier che, da domenica 4 aprile, dovranno dividersi gli spettatori. Quella tra la conduttrice di Domenica Live e la padrona di casa di Domenica In, tuttavia, non sarà una sfida come scrive la stessa D’Urso sui social. “Io e Mara. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene..Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono“, ha scritto la D’Urso. La foto, poi, è stata condivisa tra le storie di Instagram dalla stessa Mara Venier.

Perché Ludovico Sforza era detto il Moro?/ 4 ipotesi sull’origine del suo soprannome

LEGGI ANCHE:

Leonardo/ Anticipazioni e diretta 30 marzo: la commissione di Ludovico Sforza

© RIPRODUZIONE RISERVATA