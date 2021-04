Barbara D’Urso a Ricky Tognazzi “Ma avete bevuto?”/ E lui prova a togliersi pantaloni

La Pasqua a casa della famiglia allargata Izzo-Tognazzi deve essere stata ricca, anche di bevande. Il collegamento con Domenica Live è stato a dir poco “problematico” perché gli ospiti sono apparsi sin da subito su di giri, in particolare Ricky Tognazzi. “Sono dei pazzi”, ha subito esclamato divertita Barbara D’Urso. E quando ha chiesto loro chi avesse cucinato, si è sentito dire “Chi cazz…” da Ricky Tognazzi, subito interrotto da Francesco Venditti e la moglie Simona Izzo. “Hanno bevuto un po’, scusali Barbara”, si è giustificata lei sorridendo. La conduttrice allora ha commentato: “Beati voi”. Visto il surreale collegamento che stava andando in onda, si è poi lasciata andare ad una battuta: “Avete presente il collegamento con Taylor Mega che si faceva il cicchetto? Mi sa che sto nella stessa situazione!”.

Il riferimento è al collegamento di diversi mesi fa con l’influencer, anche lei apparsa su di giri. Il pensiero di Barbara D’Urso è volato a lei vedendo l’atteggiamento di Ricky Tognazzi. Nel frattempo ha pure fatto una videochiamata a Gianmarco Tognazzi, che poi l’ha interrotta.

RICKY TOGNAZZI A BARBARA D’URSO “CI HAI DATO DENTRO…”

“Sono indisciplinati, non si riescono a tenere”, ha detto ad un certo punto Simona Izzo, esausta per la situazione. Ma Ricky Tognazzi si è lasciato andare ancor di più parlando del bacio cinematografico con Barbara D’Urso: “Te hai fatto capoccella”. La moglie è subito intervenuta per provare a contenerlo: “Ma non si dice così ad una signora”. Il marito invece ha tirato dritto: “Ci hai dato dentro pure te Barbara, diciamo la verità”. Ad un certo punto, dopo aver visto un servizio sugli interventi estetici a cui si è sottoposta sua moglie, ha provato pure a togliersi i pantaloni: “Io volevo fare un intervento che ho fatto anche io, piccolo. Prima e dopo la cura. Scusa un attimo, non ci metto molto. Aspetto che faccio vedere un’altra cosa”. Barbara D’Urso sbigottita e al tempo stesso divertita per il siparietto: “Ma che avete fatto bere a Ricky Tognazzi”. Lui poi alla fine è riuscito a mettersi in contatto con Gianmarco Tognazzi in diretta tv: “Siamo oltre la metatelevisione”, il commento di Barbara D’Urso.

