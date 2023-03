Barbara d’Urso “a teatro rappresento donna bigama”/ “Non giudico e cerco l’amore”

Barbara d’Urso racconta la grande emozione di tornare sul palco a teatro e l’emozione che prova nel sentire le risate degli spettatori. La conduttrice è infatti protagonista della commedia – riproposta per la prima volta in versione al femminile – “Taxi a due piazze” di Ray Cooney. Barbara d’Urso questa volta veste i panni di una tassista bigama, un ruolo che l’ha divertita e la sta appassionando. “Poter rappresentare una donna bigama oggi vuol dire che siamo andati avanti e una cosa che in passato non era concepibile, oggi lo è – racconta infatti nella sua intervista pubblicata tra le pagine de La Nazione – L’amore va rispettato in qualsiasi forma esso si manifesti senza giudizi“.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023, le cinquine

Barbara d’Urso confessa che “non mi sono mai trovata in questa situazione e non mi ci vorrei mai trovare”. Infatti, sebbene “non concepisco il tradimento”, spiega che assolutamente “non giudico” poiché “il pensiero è libero, mentre il giudizio è dannoso e fa male”. In tema di amore, la popolarissima conduttrice ammette che “non mi sta capitando” di vivere un colpo di fulmine ma riconosce che “non c’è età per innamorarsi, quindi potrebbe succedere”. Un possibile indizio per il futuro?

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023 (conc. 20 del 2023)

Barbara D’Urso “è meraviglioso sentire risate e applausi. Critiche? Non le leggo”

Barbara d’Urso commenta il suo ritorno a teatro nei panni di attrice protagonista ammettendo che la sfida più difficile è senz’altro “riallenare il diaframma perché le battute giungano anche agli ultimi posti infondo al teatro. Ma l’emozione del contatto diretto col pubblico e la percezione del suo entusiasmo è gratificante. Sentire la gente ridere e applaudire è una cosa meravigliosa, come lo è trovare decine e decine di persone fuori dal mio camerino ad aspettarmi dopo ogni spettacolo per un selfie o anche solo per un saluto. Sono davvero fortunata”. E nonostante la sua lunga carriera nei teatri e soprattutto in tv, “sento sempre l’emozione di salire sul palcoscenico”.

Cannabis: università cattolica apre un corso/ Teologo: "Discutibile ed illegale"

La conduttrice racconta anche il rapporto che ha con i social, luoghi virtuali dove spesso è stata oggetto di critiche anche molto feroci: “non le leggo, anzi quando qualcuno mi riferisce cosa scrivono su di me, provo tenerezza per queste persone: ‘poveracci pensa che brutta giornata hanno avuto per doversi sfogare in questo modo’”. E svela anche un piccolo particolare della sua ruotine quotidiana che la mantiene sempre così scoppiettante e piena di energie: “mi sveglio ogni mattina alle 6 e faccio un’ora e mezza di danza classica. Con gli amici mi piace andare alla balera, dal liscio a ogni genere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA