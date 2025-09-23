Barbara D'Urso accusata di diffamazione, a processo prima di Ballando con le stelle 2025, definì donna 'amante di omicida' nel caso Elena Ceste

Barbara D’Urso accusata di diffamazione, a processo prima di Ballando con le stelle 2025: cos’è successo

Guai poco prima dell’inizio di Ballando con le stelle 2025 per Barbara D’Urso, accusata di diffamazione al Tribunale di Pisa. A riportare la notizia e spiegarne i dettagli è l’ADNKronos che a sua volta cita Il Tirreno, i fatti risalgono al 2018 e l’allora conduttrice di Pomeriggio Cinque parlando del famoso caso della scomparsa e poi tragica morte di Elena Ceste aveva definito una donna ‘amante di un omicida’.

Scendendo nel dettaglio, sempre stando a quanto riporta l’AdnKronos durante una puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda nel maggio 2028 Barbara D’Urso aveva definito una donna di 63 anni di Vicopisano, ‘l’amante di Michele Buoninconti’ all’epoca marito di Elena Ceste che poche ore dopo sarebbe stato condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie Elena Ceste. La donna, sentitasi profondamente offesa e lesa nella sua dignità per l’accostamento nonché per il fatto che in puntata sono stati mostrati il suo profilo Facebook e il Paese in cui viveva.



Barbara D’Urso a processo per diffamazione: definì una donna ‘amante di un omicida’

Sempre l’ADNKronos fa sapere che dopo anni di rinvii tra le procure di Roma e Monza, il caso è ora nelle mani del tribunale pisano. Nei prossimi mesi il processo proseguirà, ma i tempi della prescrizione si avvicinano. In caso di estinzione del reato, la parte civile potrà decidere se continuare la causa in sede civile. Dunque, per Barbara D’Urso si avvicina un processo per diffamazione a pochi giorni dall’inizio di Ballando con le stelle 2025 è molto probabile, tuttavia, che il caso cada in prescrizione prima e che continui solo in sede civile. La donna in questione, inoltre, ha sempre smentito di aver avuto una relazione con l’uomo ma solo dei contatti epistolari subito interrotti ed addirittura di aver stoppato tutte le frequentazioni dopo una denuncia per molestie, successivamente ritirata.