Barbara D’Urso approda in Rai’/ Lucio Presta insinua il dubbio: “Non diciamo nulla che poi…”

D’Urso e Lucio Presta, la pace è fatta: “Non è più tempo di guerra”

Barbara D’Urso e Lucio Presta, noto manager e produttore televisivo, sono stati in conflitto per anni. Inizialmente, i due avevano un ottimo rapporto sia a livello professionale che personale, ma a causa di un malinteso i rapporti si sono incrinati.

Negli ultimi mesi, però, la conduttrice e il manager si sono ritrovati durante l’evento DigitHon a Bisceglie, condotto da Nunzia De Girolamo. In quell’occasione, hanno deciso di deporre le armi e di fare pace: “Credo che per 30 anni, almeno 20 anni sicuro, le ho fatto una guerra spietata. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace” ha affermato Presta.

Barbara D’Urso approda in Rai? Cosa pensa Lucio Presta

Barbara D’Urso ha lasciato il timone di Pomeriggio 5, che ha condotto per ben 15 anni, passato nelle sapienti mani di Myrta Merlino. Negli ultimi mesi, si è diffusa l’indiscrezione secondo cui D’Urso possa approdare in Rai per un nuovo progetto televisivo.

Ad alimentare i rumor ci ha pensato Mara Venier che ha dichiarato: “Andrea Vianello, questo mi fa pensare che rivedremo la d’Urso altrove… ma non entriamo in questo. Vianello è uno dei direttori della Rai. Quindi, no, non bloccherà Barbara. Questa è una cosa che penso io“. A questa affermazione, Lucio Presta ha commentato ironicamente: “No, non diciamo nulla che poi Vianello mi blocca tutto“. Non sarebbe poi così strano, dunque, se l’iconica presentatrice passasse alla televisione pubblica con un nuovo programma tutto suo. Si saprà di più nel corso dei prossimi mesi.

