Barbara D’Urso apre una società che organizza eventi/ Dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice riparte…

Nuovo inizio per Barbara D’Urso

Dopo aver fatto compagnia per anni al pubblico di canale 5 conducendo tutti i giorni Pomeriggio 5, da settembre, per Barbara D’Urso inizierà ufficialmente un nuovo capitolo della sua vita. Dopo l’addio a Mediaset, la D’Urso si sta godendo l’estate in compagnia degli amici. Sui social, infatti, sta condividendo tanti contenuti mostrandosi serena e sorridente. Nonostante il futuro in televisione sia ancora top secret, Barbara non resta ferma e ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura professionale. Barbara non sarà da sola, ma ha scelto di concretizzare un progetto insieme ad una sua amica.

Molto legata agli amici, la D’Urso ha deciso di ricominciare da loro, dai figli e dalla sua nipotina, ma in cosa consiste la nuova avventura professionale della conduttrice che resta una delle più amate dal pubblico?

La nuova avventura di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, insieme ad una sua amica, ha deciso di aprire una società che organizza eventi, la B&Fable. Si tratta di una società che organizza eventi di lusso e l’annuncio è arrivato su Instagram attraverso la pagina della società stessa. “E sarà una favola.

Immaginiamo e realizziamo eventi piccoli e grandi, progettiamo viaggi e pensiamo mete lontane. Tutto quello che vorrete sarà possibile. Barbara e Francesca”, si legge nella didascalia della foto.

“Momenti speciali da celebrare, un evento da organizzare o il progetto di un nuovo viaggio? Ci pensiamo noi”, si legge sotto un altro post in cui la D’Urso posa accanto all’amica Francesca con cui ha deciso di tuffarsi in un campo professionale nuovo.

