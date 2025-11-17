Barbara D’Urso non prende benissimo il ballottaggio a Ballando con le stelle 2025: “Era arrabbiata, non aveva le scarpe da ballo perchè…”.

Uno spareggio imprevisto per la composizione del podio, la scelta di ballare su un tacco 14 per la mancanza di scarpe da ballo, la scena lasciata in fretta e furia: Barbara D’Urso arrabbiata a Ballando con le stelle 2025? Se lo domandano oggi gli ospiti de La Volta Buona dopo aver osservato nuovamente quanto accaduto ai titoli di coda dell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci. In molti hanno notato un fare indispettito, un po’ forse per il primo posto sfumato o semplicemente per la necessità di tornare in pista seppur sprovvista delle scarpe adatte: ma qual è la verità?

Come anticipato, a La Volta Buona si parla del ‘caso’ scarpe di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025; delle tre coppie al ballottaggio, lei era l’unica ad essere sprovvista delle calzature da ballo e si è vista costretta a ballare su un tacco 14. A tal proposito si è espressa Rossella Erra: “Noi le abbiamo consigliato di togliere quelle scarpe perchè era pericoloso per una baciata… Forse era arrabbiata perchè non si aspettava quella sfida”.

Barbara D’Urso, spareggio sui tacchi e primo posto sfumato: il ‘caso’ alimenta il dibattito a La Volta Buona

Non solo la scelta di ballare sui tacchi vertiginosi, anche l’uscita di scena come se andasse di fretta; più fattori hanno evidenziato una Barbara D’Urso arrabbiata sul finale di Ballando con le stelle 2025 e per Raimondo Todaro – ospite a La Volta Buona – la presunta irritazione potrebbe essere dovuta proprio alla metodologia imprevista del ballottaggio. La conduttrice, in coppia con Pasquale La Rocca, grazie al tesoretto era balzata al primo posto; verdetto poi stravolto proprio dall’ultima sfida con la retrocessione al terzo posto. “Non se l’aspettava”, il ‘caso’ scarpe sarebbe emblematico in tal senso dato che era lei l’unica ad esserne sprovvista rispetto alle altre concorrenti.