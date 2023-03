Barbara D’Urso arrabbiata per la paparazzata con figli e nipote/ Signorini pubblica le foto, lei risponde

Barbara D’Urso paparazzata con figli e nipote: lo sfogo della conduttrice in diretta

Barbara D’Urso non ha gradito la pubblicazione di sue foto molto personali. Il settimanale CHI, nel numero in edicola oggi 1 marzo, ha mostrato alcuni scatti recenti della celebre conduttrice insieme ai suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, alla nuora e alla sua nipotina, figlia del suo primogenito. Scene familiari che è raro vedere sui giornali, essendo la D’Urso e i suoi figli molto riservati.

La presenza in studio del paparazzo Alex Fiumara ha dato alla D’Urso lo spunto per svelare un retroscena legato a questa paparazzata e per sfogarsi contro l’uscita di questi scatti così personali. “Fiumara stai tranquillo perché oggi non è giornata! – ha esordito infatti la D’Urso col paparazzo, in quel momento rappresentante della categoria – Io ho sempre avuto stima per i paparazzi, vi stimo molto, perché so che il vostro è un lavoro orrendo, oggi però non è giornata, perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me.” ha poi spiegato la conduttrice.

Signorini pubblica le foto di Barbara D’Urso e figli: la replica della conduttrice

Barbara D’Urso è allora entrata nello specifico, raccontando cos’è accaduto in quei momenti in cui è stata fotografata con la sua famiglia: “Un paparazzo mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli, io sono andata da lui e l’ho pregato di tenere per se queste foto, perché noi siamo molto basso profilo, io non sono di quelle mamme o personaggi dello spettacolo che fanno le foto con le nuore incinte, le figlie con la pancia, mostrano i bambini ecc… Io sono diversa. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscire.”

Le cose ovviamente non sono andate in questo modo, visto che le foto sono state poi pubblicate sul settimanale CHI. Rivolta dunque ad Alfonso Signorini, direttore del giornale in questione, la D’Urso ha specificato di non avercela con lui: “Ora non c’è niente di male, Alfonso (Signorini) le ha pubblicate, lui fa benissimo il suo lavoro, anzi ha scritto delle cose molto carine e lo ringrazio. Però quel tuo collega io me lo ricordo com’è. Attenzione cucciolotto se mi stai vedendo, perché se giuri su di te poi mantieni la promessa!” ha infine avvertito la conduttrice.











