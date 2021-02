Barbara D’Urso attacca Memo Remigi in diretta/ “Tradito la moglie per me? Falso!”

Memo Remigi lancia la bomba, Barbara D’Urso risponde. La conduttrice di Canale 5, dopo aver letto le dichiarazioni del cantante sulla loro storia d’amore, ha deciso di replicare in diretta a Pomeriggio 5. “Sapete che io della mia vita privata non parlo mai, perché la mia vita è pubblica con voi. Voglio fare oggi per la prima volta una precisazione, perché c’è qualcosa che mi sta dando fastidio in questi giorni.” ha esordito, abbastanza stizzita.

“C’è un signore anziano, che peraltro ha appena subito un lutto e quindi gli sono vicino virtualmente in questo, che però invece di chiudersi nel suo dolore fa delle interviste.” ha poi continuato la D’Urso, facendo riferimento a Memo Remigi senza, però, mai nominarlo. “In questa intervista sul suo dolore ha parlato tantissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando io avevo 19 anni, quindi parliamo di più di 40 anni fa.”

Barbara D’Urso tuona contro Memo Remigi: “Mai avuto una relazione con un uomo che avesse una moglie”

Dopo questo incipit, Barbara D’Urso ha tenuto a negare con decisione che Memo Remigi abbia tradito sua moglie con lei: “La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito suo moglie con me. – ha dunque tuonato la conduttrice in diretta su Canale 5 – Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo i miei figli, non ho mai avuto una relazione con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa.” Così ha concluso: “La moglie era separata da anni! Sentire che lui avrebbe tradito la moglie per me è una cosa che mi ferisce!”



