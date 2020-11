Barbara D’Urso attacca Pupo/ “Le donne vogliono i miliardari? Non ce ne frega niente”

La battuta infelice fatta da Pupo nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha sollevato un bel po’ di polemiche. “Tutte le donne sognano di sposare un miliardario”, queste le parole dell’opinionista che hanno sollevato un polverone sul web. Se ne parla anche a Pomeriggio 5 dove è stata una furiosa Serena Garitta ad aprire il discorso: “L’intervento di Pupo ieri sera che, con una supponenza incredibile, sostiene che tutte le donne hanno come obiettivo nella vita sposare un miliardario, ci fa ripiombare in assoluto nel Medioevo. – ha esordito l’ex gieffina, per poi aggiungere – C’è un vicepresidente degli Stati Uniti donna e io da casa, mentre sentivo dire a Pupo queste cose, mi sono venuti i brividi! Ieri sembrava che il ruolo della donna fosse o cercare il miliardario oppure saper cucinare.”

Barbara D’Urso risponde alla battuta di Pupo in diretta a Pomeriggio 5

Karina Cascella e Giovanni Ciacci hanno appoggiato pienamente le parole di Serena Garitta, poi è stata Barbara D’Urso ad intervenire. La conduttrice, che con Pupo ha avuto in passato qualche diverbio, ha inizialmente preso alla lontana l’argomento per poi scagliarsi contro il cantante. “Io sono stata fortunata perché sono andata a dormire e non ho sentito questa intelligentissima battuta di Pupo. – ha detto la D’Urso con sarcasmo, per poi ammettere – Quindi non l’ho sentita, non lo so e non lo voglio neanche sapere perché se ha fatto questa battuta, volevo ricordargli che esistono nel mondo la maggior parte delle donne il cui sogno non è sposare un miliardario perché non ce ne frega niente, punto! A me poi piacciono poveri, pensa te!”



