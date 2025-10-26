Barbara D'Urso attacca Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025: scontro di fuoco: "Tifo Fialdini? Scorretto""Rosicona"

Botta e risposta di fuoco tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025. Al termine dell’esibizione dei giudizi dei cinque giudici poco prima dell’annuncio dei voti gli animi della giurata e della conduttrice si sono riscaldati. Tutto è nato quando Barbara D’Urso ha definito ‘una giuria poco tradizionale’ i giurati dello show di Rai1 perché a poche puntate dell’inizio della gara hanno già i loro preferiti e dicono per chi tifano. Il riferimento è a Selvaggia Lucarelli che ospite a Tv Talk aveva detto di tifare per Francesca Fialdini.

Barbara D’Urso ha ammesso che le hanno riferito quello che Selvaggia Lucarelli ha detto a Tv Talk ed a questo punto prendendo la parola la giurata a lasciato intendere che fosse un po’ snob nel non seguire i programmi. Barbara è sbottata: “Selvaggia io non ti guardo me lo riferiscono, ma se il tuo ego ti accresce io dico che ti guardo. Non ti ho guardato non perché stavo facendo altro. Io seguo Tv Talk, amo Tv Talk ma probabilmente non l’ho visto perché stavo facendo altro…Volevi la polemica? Ecco la polemica”



Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 al alta tensione è proseguito alzando ancora di più i toni. Selvaggia ha cercato di spiegarsi mentre la D’Urso le parlava sopra. Alla fine la giurata l’ha provocata: “Ma stai rosicando? Ma davvero stai rosicando a questi livelli Mi piace questo tuo lato rosicone. Sei diventata la tv trash che ha sempre fatto.” “Non rosico affatto” è stata la risposta della D’Urso. Alla fine gli animi si sono calmati quando la giudice ha spiegato cosa intendeva dire a Tv Talk, lei non tifa per Francesca Fialdini nel senso che spera che vinca ma semplicemente le hanno chiesto un pronostico e lei pensa che vincerà la conduttrice di Da noi…a ruota libera. Tale giustificazione non ha convinto la D’Urso.

