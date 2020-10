Barbara D’Urso, auguri in diretta a Mara Venier/ “70 anni, sei una gnocca!”

La nuova puntata di Pomeriggio 5 si è conclusa con un saluto speciale con tanti di auguri di Barbara D’Urso per una sua collega: Mara Venier. Oggi la conduttrice di Domenica In compie 70 anni e la D’Urso ha voluto omaggiare la sua amica/nemica in diretta su Canale 5. “Io oggi prendo il caffeuccio con Mara Venier, perché Mara oggi compie 70 anni! Sei una gnocca lo sai, un bacio grande ai tuoi 70 anni! Prendiamo il caffeuccio insieme”, sono state le parole della conduttrice in chiusura del suo show pomeridiano. Un gesto molto apprezzato dal pubblico che, comunque, non deve stupirsi. Della rivalità tra la D’Urso e la Venier si è spesso parlato sui giornali e sul web ma entrambe hanno sempre smentito di aver litigato o, comunque, di essere in quale modo rivali anche nella vita.

Barbara D’Urso e Mara Venier, altro che nemiche!

Barbara D’Urso e Mara Venier sono di certo rivali televisive della domenica pomeriggio – una conduce Domenica Live, l’altra Domenica In – e di tanto in tanto non sono mancate frecciatine in fatti di ascolti. A parte questo, nessuna delle due ha mai confermato la presenza di astio nei confronti dell’altra, anzi, entrambe hanno sempre rilasciato feedback positivi sulla collega. Oggi, a Pomeriggio 5, la D’Urso ha voluto dimostrare nuovamente che i rapporti con Mara sono ben altro che tesi. Non ci resta che scoprire se la Venier ringrazierà la collega per questi auguri.



