Barbara D’Urso dà il via alla sua avventura a Ballando con le stelle 2025 spiegando le motivazioni che l’hanno portata ad accettare questa proposta. “Ho scelto questo perché mi sento protetta. – ha ammesso la conduttrice – Psicologicamente è stata una scelta molto difficile, perché solitamente sono io che controlla, che porta, che decide, e so che qua non può essere così.”

A chi ha definito questo ritorno in TV come un ‘ripiego’ per D’Urso, lei stessa ha tenuto a chiarire che non è così: “Se qualcuno vede questo come un passo indietro, per me invece è un passo avanti perché mi metto in gioco in un’altra situazione.” E ha aggiunto: “Io ho 68 anni e li porto con orgoglio perché ho iniziato a fare danza classica, ma non per saper ballare, ma per tenere il corpo in forma.”

Parlando, poi, della sua cacciata da Mediaset, la conduttrice non ha fatto mistero di aver vissuto “2 anni un po’ complicati da quel 2 giugno. Sei contenta di un lavoro, di un successo e all’improvviso cadi, da sola, oppure decide che devi cadere e ti buttano giù e lì il dolore c’è.” Il riferimento è chiaro, anche se non ci sono nomi tra le dichiarazioni di Barbara D’Urso, che poi conclude svelando di aver un obiettivo ben chiaro per questa sua nuova avventura televisiva: “Io voglio dimostrare che a qualunque età devi attraversare il dolore, perché è quello che ho fatto in questi 2 anni, e ripartire. Io lo faccio in questo modo.”