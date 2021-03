Barbara D’Urso: “Basita”/ “Andava dato spazio dignitoso a Stefano D’Orazio a Sanremo”

“Sono basita”. Esordisce così Barbara D’Urso, in diretta a Pomeriggio 5, aprendo il capitolo Stefano D’Orazio. In particolare si torna a parlare del mancato omaggio al festival proprio nei confronti del noto musicista dei Pooh, scomparso tragicamente pochi mesi fa dopo aver contratto il Covid-19. Un argomento sul quale la conduttrice, annuncia, si discuterà anche nel corso della prossima puntata di Live non è la D’Urso.

Tuttavia è a Pomeriggio 5 che esprime il suo parere: “Devo dire che è sicuramente particolare che questo omaggio fosse previsto alle due di notte… non lo so…”. Così ipotizza: “Forse era previsto prima del vincitore, pensando che ci sarebbe stato molto ascolto, non lo so e non vado nelle dinamiche delle scalette altrui…”.

Barbara D’Urso delusa dal mancato tributo a Stefano D’Orazio a Sanremo

Detto questo, Barbara D’Urso ammette di essere delusa, così come la moglie e tutte le persone care a Stefano D’Orazio, di questo mancato tributo al Festival di Sanremo. “Il fatto che non sia stato ricordato – in più Stefano, come ben sappiamo, è morto a causa del Covid – secondo me andava fatto, andava dato uno spazio dignitoso a Stefano che è un grande artista e che non c’è più per colpa del Covid.” Queste parole sono poi accompagnate da un applauso dei presenti al musicista scomparso tragicamente.



