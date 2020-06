Barbara d’Urso batte Massimo Giletti/ La guerra degli ascolti premia Live e…

Pubblicità

Ancora una volta è stato un successo. Barbara d’Urso ha battuto Massimo Giletti proprio nella settimana in cui il giornalista e conduttore aveva un po’ punzecchiato la sua rivale insinuando che “aumentando la quantità, la qualità scende…“, la conduttrice non solo è riuscita a fare il doppio degli ascolti, in media, ma ha portato a casa picchi che hanno superato il 20% di share per non parlare delle interazioni social a cui lei è tanto legata. Tanto trash, quello che manca in tv in queste ultime settimane, il ritorno delle sfere dopo due mesi passati a parlare di Covid e mascherine, e poi alcuni pezzi da novanta a cominciare da Matteo Salvini, che ha preferito la passerella tv e Orietta Berti al premier Conte e i suoi, Vittorio Sgarbi e poi Alessandra Mussolini in lacrime per la madre che non è più in forma come un tempo. Un mix perfetto che il pubblico ha gradito regalando consensi a Barbara d’Urso, l’unica a non aver chiuso battenti in questo complicato momento per la tv italiana.

Pubblicità

BARBARA D’URSO BATTE MASSIMO GILETTI E TORNA CON UN’ALTRA PUNTATA DI LIVE NON E’ LA D’URSO?

In particolare, Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.27 alle 25.24, ha raccolto davanti al video 1.971.000 spettatori pari al 12.1% di share lasciando a poco più del 6% il suo rivale, almeno se parliamo di talk, e fermandosi alle spalle di Carlo Conti e del suo Top Dieci che ha portato a casa un buon esordio 3.969.000 spettatori e il 19.2% di share. Risultato? La conduttrice gongola per il suo successo e Mediaset fa altrettanto in barba a tutti coloro che davano per finita l’era di Barbara d’Urso a favore di Alfonso Signorini. Non solo la napoletana tornerà nella prossima stagione con ben 4 programmi (Pomeriggio 5, Live, Grande Fratello Nip e Domenica Live) ma dopo gli ascolti di ieri sera potrebbe andare in onda con un’altra puntata domenica 21 giugno. Contenti?



© RIPRODUZIONE RISERVATA