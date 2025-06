Si ritorna a parlare di Barbara d’Urso, e anche stavolta sembrano non esserci buone notizie rispetto a un suo possibile ritorno in televisione. Come sappiamo, la conduttrice è stata fatta fuori da Mediaset da un giorno all’altro, cosa che ha sconvolto i fan di Pomeriggio Cinque, i quali di punto in bianco si sono trovati senza il loro fedele e pomeridiano “Col cuore!”. Ma torniamo a noi. Questo lungo periodo di pausa ha fatto sperare i telespettatori di rivederla quantomeno in un’altra emittente, e perchè non Rai?

Da tempo si vocifera che Barbara d’Urso potrebbe venire assunta proprio dall’azienda pubblica, data l’assenza forzata e per molti ingiusta che dura ormai da un bel po’. Eppure, in un’intervista a Sette il direttore Rai Angelo Mellone ha gelato tutti spegnendo gli entusiasmi. Un giornalista esperto di analisi tv gli ha posto una domanda diretta chiedendogli se per la conduttrice ci fosse un piccolo spazio nel loro daytime, ma lui si è inizialmente difeso dicendo di non aver letto nessuna intervista di Barbara d’Urso e che quindi non ha risposte in merito. Troppo facile, eh? Mia Ceran lo ha dunque messo alle strette: “Ti piacerebbe Barbara d’Urso nel daytime di Rai Uno o Rai Due?”.

Con grande diplomazia il direttore Rai Angelo Mellone ha dichiarato che Barbara d’Urso è una grandissima professionista ma che al momento non pare esserci bisogno di lei: “La Rai ha i suoi, quindi almeno nella fascia del Daytime abbiamo al momento, diciamo, cioè, che abbiamo tendenzialmente confermato tutto l’impianto. Però mai dire mai, nel senso che… per ora siamo al completo”. Punto e stop, in Rai non c’è nemmeno uno spazietto per quella che è stata per diversi anni la signora della tv italiana. Cos’avrà fatto di male? Anche Adnkronos annuncia che la conduttrice non farà il suo ritorno nei canali Rai dati ‘ostacoli insormontabili‘ annunciando che sarà impossibile rivederla nei programmi della prossima stagione ’25 ’26. Parole sibilline dalle quali si evince speranza nulla sul suo ritorno.