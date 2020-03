Barbara D’Urso ‘boicotta’ De Filippi e Bonolis/ Ai loro programmi preferisce…

Barbara D’Urso non guarda i programmi Mediaset di Maria De Filippi e Paolo Bonolis. Giuseppe Candela su Twitter fa scoppiare la polemica con un tweet che ha innescato una vera e propria bomba all’orologeria. “Parliamo di cazzate, dai” scrive il giornalista de Il Fatto Quotidiano postando due foto estrapolate dai profili social di Carmelita intenta a non guardare né C’è posta per te di Maria De Filippi né Ciao Darwin di Paolo Bonolis. “Al sabato sera su Canale 5 in onda la De Filippi? La D’Urso guarda il film su Rai1. Al sabato sera su Canale 5 in onda Bonolis? La D’Urso guarda le Teche su Rai1” scrive Candela con tanto di hashtag dei programmi #cepostaperte #ciaodarwin. Il tweet ha naturalmente destato l’attenzione del pubblico social che ha immediatamente replicato; da un lato c’è chi ha scritto “questa cosa l’ abbiamo notata in molti”, mentre un altro ha rilanciato una vera e propria accusa al mittente ” Candela e l’odio verso le donne, puntata 4321 ( sta epopea va avanti da più tempo di Beautiful )”. Non solo, c’è anche chi ha citato il nome di un’altra conduttrice Mediaset beccata in flagrante a non seguire i programmi Mediaset: “E della Marcuzzi che domenica guardava Fazio e Giletti che diciamo?” su segnalazione di un altro utente.

Giuseppe Candela segnala Barbara D’Urso non guarda Maria De Filippi e Paolo Bonolis

Il tweet di Giuseppe Candela sulle scelte televisive di Barbara D’Urso non è passato affatto inosservato; anzi le parole del giornalista hanno fatto scoppiare una vera e propria polemica con chi ipotizza una possibile antipatia sopraggiunta tra Miss Costanzo e la D’Urso. “La de filippi è andata da Fazio contro di lei ed ha piazzato a temptation uno che diceva le peggio cose sulle D’Urso. Basta questo per “giustificare” quella cosa?” scrive un utente, mentre un altro replica “Ma che non abbia un bel rapporto con le donne della tv è la verità non lo nego. Maria la elogiava fino allo scorso anno ,quest’anno non l’ha nominata nemmeno più”. Ma non finisce qui, visto che c’è chi menziona l’intervista che Carmelita ha fatto a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, precisando: “a sto punto mi chiedo ma quel intervista fatta alla moglie di Bonolis a domenica live lo scorso anno, con tanto di abbracci , scenette, e cazzate varie era una pagliacciata? Se sì a sto punto le pagliacce erano 2. La facevo più intelligente Sonia”. Dove sta la verità? Una cosa va detta: si tratta solo di supposizioni da parte di utenti del web e non di fatti concreti. Di concreto al momento c’è solo il fatto che la D’Urso abbia preferito guardare la concorrenza piuttosto che i colleghi di rete. Una scelta opinabile, ma non per questo condannabile, no?

Parliamo di cazzate, dai.

Al sabato sera su Canale 5 in onda la De Filippi? La D’Urso guarda il film su Rai1.

Al sabato sera su Canale 5 in onda Bonolis? La D’Urso guarda le Teche su Rai1. #cepostaperte #ciaodarwin pic.twitter.com/URlCo6xOcM — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 22, 2020





