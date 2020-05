Barbara D’Urso: buon compleanno Fiorello / Video con Cecchetto, quella gag con Baudo

Pubblicità

“Buon Compleanno Fiorello!“. Barbara D’Urso ha festeggiato in ogni modo il suo amico Fiorello, che lo scorso sedici maggio ha tagliato il traguardo dei sessant’anni. La conduttrice ha celebrato l’ex animatore facendogli gli auguri di persona, ma anche postando sui propri canali social un filmato in cui lo sfotte con una foto ‘segreta’. In realtà si tratta di un semplice scatto di un Fiorello giovanissimo che la D’Urso custodiva gelosamente. Così con fare bonario Barbara D’Urso lo prende in giro, ora che è entrato nel club dei sessantenni. “Buon Compleanno Fiorello!!! Ora che mi hai raggiunto… come ci si sente ad essere un sessantenne?!?!“, scrive la regina di Canale 5 sul proprio profilo Instagram. “Attenzione alle foto che gelosamente conservo nel mio cassetto“, aggiunge ancora la D’Urso, che stasera a Live Non è la D’Urso gli dedica il Drive In con Cecchetto, il suo scopritore.

Barbara D’Urso dedica il Drive In di Live a Fiorello

Un omaggio più profondo ed emozionante, realizzato dai suoi autori per dire ancora una volta: “buon compleanno Fiorello!“. Un bel servizio che Barbara D’Urso segue con grande trasporto, senza nascondere emozioni e commozione. In collegamento con lo studio anche Antonella Elia, Lippi e Simona Izzo. Vengono trasmesse immagini di repertorio, in una sorta di percorso che ricostruisce tutta la carriera di Fiorello: dall’animazione alla televisione, passando per la radio e le grandi conduzioni.



