Milly Carlucci potrebbe aver contribuito al pagamento del cachet da capogiro di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025? Spunta l'indiscrezione

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025: l’indiscrezione sul cachet

Si respira un clima di grande attesa attorno a Ballando con le stelle 2025, la nuova edizione del dance show del sabato sera di Rai 1 in partenza dall’autunno. Milly Carlucci scalda i motori e in queste settimane ha lavorato assiduamente per imbastire un cast all’altezza, regalandosi e regalando al pubblico grandi nomi pronti a scendere in pista in qualità di concorrenti ufficiali.

Milly Carlucci vuole Francesca Fagnani a Ballando con le stelle? Il gossip/ La replica della giornalista

Tra questi troviamo anche Barbara D’Urso che, dopo il passato in Mediaset, è pronta a rimettersi in gioco in Rai in qualità di ballerina. Sono circolate numerosissime indiscrezioni su di lei e sulla sua partecipazione al programma, soprattutto negli ultimi mesi, ma ora l’ufficialità è arrivata e si tratta di un gran bel colpo per la padrona di casa.

Ballando con le stelle 2025, Mariotto stronca Marcella Bella e fa spoiler su Barbara D'Urso/ "Con Selvaggia…"

Ora, però, in molti si domandano: quale sarà il cachet dei concorrenti di Ballando con le stelle 2025 e in particolare di Barbara D’Urso, vero e proprio colpaccio di questa edizione? E soprattutto, c’è la possibilità che la stessa Milly Carlucci abbia sborsato di tasca propria cifre importanti per contribuire al pagamento di questi cachet?

Milly Carlucci ha pagato il cachet di Barbara D’Urso?

Diversi giorni fa, in merito a Ballando con le stelle e al presunto cachet stellare percepito da Barbara D’Urso, Repubblica aveva rivelato le presunte cifre: circa 50.000/70.000 euro a puntata per la conduttrice. Un investimento importantissimo che, come riportato da Davide Maggio negli ultimi giorni, potrebbe aver portato la stessa Milly Carlucci a contribuire di tasca propria e con i propri soldi.

Alda D'Eusanio distrugge Mara Venier: "È una belva che tratta tutti male"/ "D'Urso? Trattata malissimo"

Questa è infatti l’indiscrezione che si legge sul sito del giornalista: “La premiata ditta Carlucci-De Andreis mette a segno sempre bei colpi per il cast di Ballando con le Stelle. Sarebbe interessante conoscere i cachet dei concorrenti della ventesima edizione. Perché il dubbio che la padrona di casa abbia dovuto mettere nuovamente mano al proprio portafoglio personale è forte […]”.

Il condizionale resta d’obbligo, trattandosi di un’indiscrezione, ma la possibilità che Milly Carlucci abbia contribuito al pagamento del cachet di Barbara D’Urso pur di averla nel suo programma non è poi così remota. Anche in passato, infatti, la padrona di casa ha compiuto investimenti importanti, anche mettendo mano al proprio portafogli, pur di assicurarsi nomi altisonanti da far scendere in pista.