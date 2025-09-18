Milly Carlucci smentisce il cachet da capogiro che Barbara D'Urso percepirebbe a Ballando con le stelle 2025: "Il nostro budget è sempre lo stesso..."

Milly Carlucci su Barbara D’Urso: “Due donne che si prendono per mano“

Il 27 settembre debutta Ballando con le stelle 2025 e, anche quest’anno, Milly Carlucci ha imbastito un cast stellare e ricco di nomi interessanti; tra questi Barbara D’Urso, ex conduttrice Mediaset, pronta a tornare in tv in una nuova veste e a mettersi in gioco sulla pista del dance show di Rai 1.

«Con Barbara c’è una storia cominciata anni fa, quando la invitai come ballerina per una notte“, ha raccontato Milly Carlucci in un’intervista al settimanale Chi, in merito al corteggiamento che ha poi portato alla partecipazione della D’Urso.

Gli attestamenti di stima per la collega sono arrivati anche in un’intervista a La Stampa, dove Milly Carlucci ha così elogiato ‘Barbarella’: “Personalmente stimo molto D’Urso perché è una grande professionista con un’incrollabile forza di volontà. Ha costruito la sua carriera sul lavoro, non sulla fortuna. Siamo due donne che si prendono per mano: ognuna aiuta l’altra, perché anche a noi fa gioco averla“.

Milly Carlucci smentisce il cachet stellare di Barbara D’Urso: la verità

Nelle ultime settimane si è parlato tanto della partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025, e soprattutto del suo approdo in Rai. Milly Carlucci, nel corso dell’intervista a La Stampa, nega di aver fatto uno sgarbo a Mediaset motivando: “Sarebbe stato uno sgarbo se avessimo chiamato un volto sotto contratto con Mediaset“.

La conduttrice ricorda poi quando, in passato, anche la stessa Mediaset aveva ingaggiato volti Rai ancora sotto contratto con la Tv di Stato. E, tornando sulla D’Urso, la difende a spada tratta: “Un personaggio che non ha contratti deve potersi considerare libero: se desidera continuare a lavorare, è legittimo che lo faccia. Non può esserci qualcuno che dica: “Non devo lavorare”“.

Infine, la conduttrice Rai ha rotto il silenzio sul chiacchieratissimo cachet di Barbara D’Urso a Ballando, smentendo che la conduttrice potrebbe percepire circa 50.000/70.000 euro a puntata, come riferito da Repubblica un mese fa: “In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più“.