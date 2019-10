Barbara D’Urso “censura” Alberto Dandolo/ Clizia Incorvaia lo cita e la conduttrice..

«La Incorvaia che cita Dandolo durante l’intervista con la D’Urso». Questo il tweet di stupore pubblicato da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, durante l’intervista di Clizia Incorvaia a Live Non é la D’Urso. Cosa c’è di strano? In teoria nulla, anche perché Alberto Dandolo scrive anche per Dagospia, un sito che la conduttrice tv ha sempre citato, soprattutto per lo scandalo Pamela Prati-Mark Caltagirone. E questo anche per via degli ottimi rapporti con Roberto D’Agostino. Ma qualcosa è cambiato negli ultimi tempi con Dandolo e quanto accaduto oggi a “Live Non è la D’Urso” sembra confermarlo. «A un certo punto Francesco Sarcina fa un’intervista sul settimanale Oggi», dice Barbara D’Urso. E Clizia Incorvaia la corregge: «No, Dandolo a Oggi dà la notizia». La conduttrice allora interviene: «Vabbè insomma c’è sul settimanale Oggi…». Poi qualcuno da dietro le quinte precisa che dopo lo scoop di Dandolo c’è l’intervista del cantante delle Vibrazioni al Corriere della Sera. «Ah, sul Corriere, scusatemi, mi era stata data un’informazione sbagliata».

BARBARA D’URSO “CENSURA” ALBERTO DANDOLO: LA DENUNCIA IN BALLO…

Questo passaggio è tutt’altro che casuale. Alberto Dandolo è infatti indagato per stalking contro Barbara d’Urso. Il giornalista di Oggi e Dagospia è accusato di aver creato un profilo social fake per perseguitarla. Le avrebbe quindi causato un «perdurante e grave stato di ansia e paura», stando a quanto emerso dalla denuncia presentata dalla conduttrice. Era stato lo stesso Dandolo ad annunciare su Instagram la notizia. «Una volta letti, scriveremo una memoria difensiva in cui dovrò far maturare al Pm la certezza di non essere uno stalker informatico seriale della signora Maria Carmela», aveva scritto sui social il giornalista. Oggi dunque Clizia Incorvaia lo cita, ma Barbara d’Urso taglia subito corto e precisa che le parole di Francesco Sarcina sono state rilasciate al Corriere della Sera. Un particolare che non è passato inosservato e che sta facendo discutere anche sui social in queste ore.

