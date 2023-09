Barbara D’Urso: che succede nella svolta a Londra?/ Rompe il silenzio e…

Barbara D’Urso arriva a Londra: la svolta, dopo l’addio a Pomeriggio 5

Mentre Myrtha Merlino subentra in sua sostituzione al timone di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso rompe il silenzio social sulla svolta intrapresa a Londra. Al saluto con tanto di ringraziamento per il contributo di 15 anni di conduzione al talk show pomeridiano di casa Mediaset, ricevuto indirettamente alla prima puntata del rinnovato Pomeriggio 5 da parte della sostituta, la napoletana non replica, se non con un nuovo post londinese. La popolare conduttrice in Italia, Barbara D’Urso, arriva nella capitale del Regno Unito dicendosi pronta per un nuovo capitolo, una “new adventure”, così come lei amerebbe definirla, che celerebbe un progetto top secret. O almeno questo é stando agli ultimi aggiornamenti che la diretta interessata condivide via Instagram.

Riattivatasi sul re dei social, dove sembra non voler rispondere con un cenno di saluto al messaggio TV e streaming di Myrtha Merlino andato in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, ormai lontana dall’Italia Barbara D’Urso si dà alla svolta made in London. Si lascia ritrarre in una carrellata di foto mentre é in giro a fare degli acquisti particolari, che potrebbero dirsi gli indizi del nuovo progetto, che a prima firma di Il sussidiario.net potrebbe rivelarsi un “cooking-show” della napoletana made in UK!

Il messaggio sibillino dell’ex timoniera di Pomeriggio 5 e le reaction

“Getting fresh and organic veggies for my UK days”, “Sto acquistando delle fresche e biologiche verdure per i miei giorni nel Regno Unito”, si legge nella caption a corredo del nuovo post in cui l’inarrestabile Barbara si lascia immortalare una radiosa e iconica Barbara D’Urso, pronta a diventare la nuova trendsetter italiana in terra londinese. E il tutto scatena tra le reaction più disparate della rete, che in un tripudio di interazioni social si dividono tra dissensi e consensi. “Barbara D’Urso, l’Italia ha bisogno di te”, si legge tra i commenti social annessi che giungono perlopiù dai fan della campana conduttrice, e poi ancora “Grande professionista, bravissima e sempre pronta a mettersi in gioco! lo pomeriggio 5 non lo guardo più. Nulla contro la Merlino, ma non è la sua cifra…”.

E, intanto, la sottoscritta penna Serena Granato di Il sussidiario.net prevede che Barbara D’Urso abbia in cantiere la conduzione di nuovo format la cui idea originale potrebbe rivelarsi made in UK. L’ipotesi, nel dettaglio, é un cooking-show proprio come La prova del cuoco andato in onda per la TV di Stato Rai in Italia, che vedrebbe la storica conduttrice di Pomeriggio 5 al debutto di un nuovo programma, un TV e/o web format tutto suo, magari scritturato da lei.

Ad avvalorare la fondatezza del sospetto, intanto, sono degli aggiuntivi e curiosi indizi social. Tra le Instagram stories, Barbara si lascia immortalare mentre é in dolce compagnia con colei che si direbbe un’amica e collaboratrice fidata, che parla alla D’Urso sibillina mentre le due sono dirette a un rinomato parco di Londra: “Something Is cooking”, “Qualcosa bolle in pentola…”.

Ma quale avventura nasconde l’ex timoniera di Pomeriggio 5, all’arrivo di uno dei nove parchi Reali di Londra? Nell’attesa di scoprirlo, intanto, c’é chi tra i fan più nostalgici destina alla napoletana il messaggio social più iconic: “il Regno Unito esattamente un anno fa perdeva una Regina, oggi fortunatamente ne ha un’altra !!!”.

