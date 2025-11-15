Tra le protagoniste di Ballando con le stelle 2025 c’è l’ex conduttrice Mediaset Barbara d’Urso: dall’amore per i figli alla sua voglia di riscatto

Doveva essere la protagonista indiscussa di Ballando con le stelle 2025 e invece Barbara d’Urso è passata un po’ in secondo piano sia dal punto di vista del ballo sia da quello delle polemiche perché Selvaggia Lucarelli l’ha punzecchiata un paio di volte salvo poi non esaurire le energie con lei, concentrandosi su altre concorrenti decisamente più interessanti come Marcella Bella e Nancy Brilli.

Non ha bisogno di presentazioni l’ex conduttrice Mediaset, ma il pubblico ama ricordare le informazioni basilari: è stata sposata con Mauro Berardi dal quale ha avuto le due luci dei suoi occhi ovvero i figli Giammauro ed Emanuele. Ma cosa fanno nella loro vita? Si sa che sono due uomini che non amano le luci della ribalta e che il primo è medico (specializzatosi negli Stati Uniti) mentre il secondo è un fotografo nonché autore di diversi reportage in giro per il mondo.

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle 2025: è il suo riscatto dopo l’addio a Mediaset?

Uno dei grandi dolori di Barbara d’Urso è senza dubbio la morte della mamma Vera Pentimalli. È morta a causa di un linfoma di Hodgkin quando lei aveva soltanto undici anni. Come ha confessato in una vecchia intervista nella mente ha l’immagine di sua madre con l’ago perennemente nel braccio. Un lutto del genere si elabora, ma non si supera mai del tutto.

La sua partecipazione a Ballando con le stelle 2025 – con un Pasquale La Rocca che ha parlato del loro legame – segna un riscatto che potrebbe avvenire nel caso in cui la Rai decidesse di affidarle un programma dalla prossima stagione tv. Infatti è dal 2023 che non ha più un programma, ovvero da quando Mediaset le ha detto che i suoi servigi non erano più graditi, dopo anni di carriera, di cui gli ultimi minati da flop colossali.

