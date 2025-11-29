Mauro Berardi, chi è l'ex marito di Barbara D'Urso: insieme per 11 anni hanno due figli: Giammauro ed Emanuele, i motivi della separazione

Mauro Berardi è l’ex marito di Barbara D’Urso, protagonista della trasmissione Ballando con le Stelle, in onda direttamente sabato 29 Novembre 2025. In molti non lo conoscono eppure quest’ultimo è stato un personaggio molto importante nella vita della donna e ovviamente della sua famiglia.Mauro Berardi nasce a Roma il 7 Naggio 1943 ed è molto attivo nel cinema indipendente, essendo uno dei produttori più importanti a livello italiano. Negli anni ha lavorato come produttore di film che hanno fatto la storia del cinema italiano, basti pensare a Ricomincio da Tre, Non ci resta che piangere e poi tanti altri.

Mauro Berardi ha poi lavorato anche ai primi di film di Alessandro Siani ed è sicuramente tra i protagonisti più importanti del cinema italiano. Dal 1982 al 1993 Mauro è stato legato a Barbara D’Urso e la coppia ha avuto due figli, Giammauro che ora è un dottore in Medicina e Chirurgia sposato con Giulia e che ha reso la conduttrice e l’ex marito nonni per ben due volte ed Emanuele che invece è un regista e fotografo. Da sempre schiva sulla sua vita privata, la D’Urso a Ballando Segreto ha fatto delle confessioni sul suo ex: “Quando loro avevano 5 e 7 anni mi sono dovuta separare dal padre dei miei figli: mi sono ritrovata da sola con loro due e ho dovuto imparare a fare la mamma, perché, non avendola avuta, io non sapevo come fare.”

Mauro Berardi e Barbara D’Urso e i motivi della loro separazione: “Piangevo chiusa in bagno”

Barbara D’Urso e Mauro Berardi, i due hanno due figli e sono stati 11 anni insieme ma non si sono mai sposati. A riguardo in un’intervista a Domenica In, sull’ex marito Barbara D’Urso ha raccontato: “Siamo stati 11 anni insieme ed abbiamo avuto due figli, e il 5 Febbraio 1993 ci siamo poi separati” e la donna ha svelato: “Il motivo del nostro addio? Io lo amavo follemente, nessun tradimento ma semplicemente c’erano differenze caratteriali ed io alla fine sono rimasta sola con i bimbi. Lui non ha reagito bene a questa decisione e per anni sono rimasta sola” con i due che poi si sono riavvicinati dopo anni di tensioni ed i due sono ora in buoni rapporti.

Non è stato un periodo semplice e raccontandosi a Ballando con le Stella ha rivelato: “C’è stata una fase della disperazione, ho perso 10 kg e sono andata in depressione. Però per i miei figli non gli ho mai fatto capire che c’era una guerra in atto con il padre. Poi vedevo i miei figli che la sera piangevano perché non capivano perché non ci fosse il padre, e io non potevo spiegarglielo. Magari mi chiudevo nel bagno e piangevo da sola, ma loro non l’hanno mai saputo” e la donna ha chiarito che i figli sono sempre la priorità.