Barbara D'Urso, chi sono gli ex compagni e mariti: da Mauro Berardi a Vasco Rossi

La vita privata di Barbara D’Urso è sempre stata piena di sorprese e colpi di scena. Nel cuore della conduttrice e attuale concorrente di Ballando con le stelle ci sono sempre state delle sorprese non indifferenti, con la presentatrice che ha vissuto anche due matrimoni, finiti entrambi male. La prima volta che è convolata a nozze era con Mauro Berardi, dal quale ha avuto anche due figli, un rapporto andato avanti per diversi anni e che si è concluso undici anni dopo e con la nascita di Gianmarco ed Emanuele, che ha definito gli amori della sua vita.

Can Yaman e Diletta Leotta perché si sono lasciati?/ "E' stato un amore da favola, veloce e bello"

Dopo il primo matrimonio, Barbara D’Urso è ripartita dal punto di vista sentimentale con Michele Carfora, con il quale ha vissuto un’altra relazione importante, un matrimonio celebrato nel 2002 e chiuso quattro anni più tardi a causa di tradimenti da parte del ballerino. Una storia d’amore finita male, al contrario della prima che Barbara D’Urso ricorda sempre con grande orgoglio.

Genitori Barbara D'Urso, chi sono Vera e Rodolfo/ La madre morta quando aveva 11 anni

Barbara D’Urso, chi sono gli ex fidanzati: da Memo Remigi a Vasco Rossi

Altri due uomini entrati nel cuore di Barbara D’Urso e poi usciti per motivi diversi sono due volti noti della tv e dello spettacolo italiano, due cantanti come Memo Remigi e Vasco Rossi. Con Remigi la D’Urso ha vissuto un amore giovanile di qualche anno, quando ne aveva solamente 19 e scoppiato dopo che l’artista milanese si era lasciato con la moglie.

Con il cantautore e voce di Albachiara, Barbara D’Urso ha invece vissuto un avvicinamento sentimentale, quando era il 1979. Si era vociferato che Vasco avesse anche scritto delle canzoni per Barbara D’Urso, ma non è andata davvero così. Di recente la conduttrice è stata accostata a Francesco Zangrillo e Pasquale La Rocca, ma nessuna di queste due relazioni è stata davvero confermata.

Chi era Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi/ Il lungo amore e la malattia: "Temeva di non conoscermi più"