Barbara d'Urso e il rapporto con le sorelle Eleonora, Fabiana e Daniela: i disguidi passati con Eleonora e com'è la relazione oggi

Barbara D’Urso è senza dubbio la protagonista assoluta dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove sta brillando puntata dopo puntata al fianco di Pasquale La Rocca. Ma, andiamo a conoscere meglio la sua vita privata e, soprattutto, la sua famiglia. Nata a Napoli nel 1957, è cresciuta in un ambiente numeroso e complesso. Dopo la morte della madre, Vera Pentimalli, quando Barbara era ancora bambina, suo padre Rodolfo si è risposato con Wanda Randi, dando vita a una seconda famiglia. Da questo matrimonio sono nate altre figlie, che oggi sono le sorelle minori della conduttrice: Daniela, Fabiana ed Eleonora D’Urso.

Daniela è la più vicina a Barbara per età, essendo anch’ella figlia del primo matrimonio, e le due hanno un legame molto forte. Inoltre, come lei, lavora, nel mondo della televisione, ma dietro le quinte, come consulente e produttrice. Fabiana, invece, è una delle sorelle nate dal secondo matrimonio del padre e lavora come sceneggiatrice. Tuttavia, non si sa molto altro di lei, poiché non ama apparire e mantiene da sempre un profilo basso.

Barbara d’Urso e il rapporto con la sorella Eleonora: dettagli

Eleonora D’Urso, infine, è la sorella più conosciuta di Barbara, essendo un’attrice e regista teatrale. Difatti, ha recitato in diverse fiction televisive di successo, tra cui Don Matteo, Il maresciallo Rocca e Il commissario Rex. La sua carriera l’ha portata a vivere un rapporto complesso con Barbara, in parte a causa delle differenze di carattere e della visione diversa del mondo dello spettacolo. In passato si era parlato di un periodo di distanza tra le due, ma negli ultimi anni il loro legame si è ricucito.

Nel 2016, durante il matrimonio di Eleonora con Michele Olmo, Barbara D’Urso era presente e accanto alla sorella, segno di un riavvicinamento reale. Per ciò che si sa, duqnue, tra loro i rapporti sono sereni, così come con Fabiana e Daniela. Le quattro sorelle, pur conducendo vite molto diverse, restano unite e in buoni rapporti.