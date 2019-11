Barbara D’Urso: “chi ti picchia non ti ama”/ No alla violenza sulle donne sui social

Da ormai dieci anni, Barbara D’Urso combatte contro la violenza sulle donne. Sia a Pomeriggio 5 che a Domenica Live, la conduttrice si è sempre occupata dei tristi e terribili casi di cronaca che, ogni giorno, hanno, purtroppo, come protagoniste donne, mamma, figlie e mogli che vengono picchiate e, spesso uccise, dalla persona da cui pensavano di essere amate. Nel giorno dedicato alla battaglia contro la violenza sulle donne, Barbara D’Urso ha così pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui, pubblicamente, esorta le donne a non credere all’amore di un uomo che ti picchia. “Un anno fa” ha scritto la conduttrice di Pomeriggio 5 su Instagram. “Perché non è normale che sia normale!”, ha aggiunto facendo riferimento alla rassegnazione delle donne che, di fronte alla violenza del proprio uomo, abbassano la testa senza reagire.

BARBARA D’URSO DICE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: “CHI TI PICCHIA NON TI AMA”

Il video con cui Barbara D’Urso ha deciso di dare il proprio contributo alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne si apre con le parole di Mara Carfagna che ricorda l’impegno della conduttrice in questa importantissima campagna. Il filmato, poi, prosegue con le parole che la stessa conduttrice, un anno fa, pronunciò davanti al pubblico di Pomeriggio 5. “Sono dieci anni che combatto contro la violenza sulle donne. E’ in atto una guerra, una guerra silente le cui vittime sono appunto le donne. Molte volte questo accade tra le mura domestiche. Bisogna dare voce a chi non ce l’ha e sono dieci anni che dico alle donne che chi ti picchia non ti ama e bisogna denunciare perché non è normale che sia normale”, diceva la conduttrice dodici mesi fa per poi segnare il proprio viso dal segno rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.





