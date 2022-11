Barbara D’Urso choc: “Abbiamo condiviso un fidanzato”/ La confessione del triangolo

Barbara D’Urso svela la svolta, oltre Pomeriggio 5: l’intervista a tutto tondo

C’é chi come Karina Cascella si direbbe nostalgica della sua TV a taglio Gossip, e ora Barbara D’Urso torna al centro dell’attenzione mediatica per una clamorosa rivelazione su un uomo condiviso con un’amica, e non solo. La confessione “choc”, come direbbe la conduttrice campana nel suo gergo TV iconic, giunge tra le pagine del nuovo numero di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini che ha intervistato Barbara D’Urso e le sue amiche a margine del lancio di “Amiche mie, un nuovo podcast.

Un progetto che vede protagonista Barbara D’Urso con le amiche Angelica, Gabriella, Loredana, Serena e Patrizia, delle donne che rappresentano dei momenti importanti nella vita della campana. Con ciascuna delle altre “Amiche mie”, Barbara D’Urso ha condiviso “tradimenti, dipendenze, separazioni, crisi, ma anche nascite e rinascite”. E sbottonandosi sull’amicizia che la vincola a Serena, Barbara D’Urso quindi lascia trapelare il particolare choc, ovvero la condivisione di un uomo: “Con lei abbiamo condiviso un fidanzato”.

A svelare qualcosa in più è stata, poi, proprio l’amica della conduttrice, che ha dichiarato al magazine: “Eravamo a un casting di modelle e, nelle lunghe attese, nonostante non fossimo ancora amiche, notammo che avevamo lo stesso anello”, fa sapere Serena.

E la confessione choc poi prosegue: “Lì scoprimmo che eravamo fidanzate con lo stesso ragazzo”. L’affaire triangolo risalirebbe a quarant’anni fa circa. Ma c’é dell’altro.

Barbara D’Urso smaschera l’uomo del triangolo: il segreto

Com’é giunta la timoniera di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, alla scoperta del triangolo, insieme a Serena? La scoperta si é concretizzata con un incontro fatidico, che -evidentemente per sbaglio commesso dall’uomo- ha fatto sí che le due amanti si scoprissero a vicenda: “Lo abbiamo incontrato qualche anno fa a Napoli, era alla presentazione del suo ultimo libro”. Non ci é dato sapere, quindi, il nome del terzo protagonista del triangolo che ha segnato la vita di Barbara e Serena.

Quest’ultima é la sorella di un’altra cara amica della D’Urso, Patrizia, che in occasione dell’intervento non nasconde poi come il sostegno della conduttrice l’abbia salvata dal demone delle dipendenze: “Barbara ha tentato di aiutarmi tante volte e in tutti i modi possibili”. La donna ha fatto fatica ad affrancarsi dai momenti difficili che rendono “diabolici, bugiardi, spietati”. Non a caso, Barbara e Patrizia si sono allontanate nelle loro vita, ad un certo punto, per poi riavvicinarsi grazie ad Angelica. “Ricordo quando ci siamo riabbracciate come fosse ieri”- ricorda provata-. “Ho la pelle d’oca a pensarci”. L’amicizia e la solidarietà femminile, quindi, restano -al.di là della carriera costellata di grandi successi- degli ingredienti indispensabili nella vita di Barbara D’Urso.

