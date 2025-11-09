Barbara D'Urso piange a Ballando con le stelle 2025 e racconta dei suoi figli e della separazione dall'ex marito: racconto inedito

Una Barbara D’Urso inedita quella che si è raccontata a Ballando con le stelle 2025 nel corso della puntata del 8 novembre 2025. La conduttrice, per la prima volta, ha parlato della sua vita privata, in particolare del rapporto con i suoi figli e del suo ruolo di madre single. “Io volevo a tutti i costi un figlio ma non riuscivo ad avere il primo figlio e stavo impazzendo”, ha esordito la conduttrice, svelando che, dopo la nascita dei due figli – Giammauro ed Emanuele – è arrivata la fine della relazione col loro papà, il produttore cinematografico Mauro Berardi.

“Mi sono ritrovata da sola con loro due, ho dovuto imparare a fare la mamma perché non sapevo come fare perché non ho avuto una mamma. – ha spiegato Barbara – Quando c’è la guerra con l’altro genitore mai far capire ai figli che c’è una guerra, mai. C’è stata la fase del dolore, della depressione, ho perso dieci chili… piangevo da sola, loro non hanno mai saputo…”, ha rivelato ancora, tra le lacrime.

Barbara D’Urso piange a Ballando con le stelle 2025: “Tutta la mia vita è improntata sulla felicità dei miei figli”

Di fronte alle difficoltà di quel periodo, Barbara D’Urso ha però rialzato la testa e ha deciso di combattere proprio per i suoi figli: “Io sono dovuta andare a lavorare per forza, perché dovevo portare avanti la baracca, ma loro non hanno apprezzato che io lo facessi…”. In un fiume di lacrime, consolata da Pasquale La Rocca, la conduttrice ha dunque concluso raccontando: “Io ce l’ho messa tutta, tutta la mia vita è improntata alla loro felicità. Sono orgogliosa che da sola ho tirato su due figli generosi, felici di quello che fanno, che rispettano le donne e tutti gli altri. Uno passa la vita a salvare le vite degli altri, l’altro racconta delle storie importanti”.