Si è lasciata andare alle confessioni Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025, come aveva anticipato Milly Carlucci la scorsa puntata, la conduttrice ha parlato di una lettera dei suoi genitori che ha cambiato la sua visione del padre Rodolfo Urso. Barbara ha rivelato che dall’unione di suo padre con la sua mamma Vera sono nati tre figli, quando lei aveva solo 11 anni la madre è morta. In seguito l’uomo si è sposato con un’altra donna con cui ha fatto altri tre figli e quando l’ultimo aveva solo pochi mesi ha lasciato la famiglia per andare a vivere con un’altra donna.

Un padre rigido, rigoroso con una visione netta e tradizionalista delle cose che non ha mai capito i figli. Barbara D’Urso ha confessato a Ballando con le stelle: “Noi siamo sei figli ed ognuno di noi abbiamo un trauma per un papà così.” Il ritrovamento di una lettera del passato, dal padre scritta a suo nonno le ha fatto capire chi era realmente suo padre Rodolfo Urso: “Io un giorno ho trovato una lettera di mio padre di quelle là scritte ancora con l’inchiostro, in questa lettera scriveva a mio nonno pregandolo in ginocchio di acconsentire al fatto che lui potesse sposare l’amore della sua vita che si chiamava Vera, mia mamma.”



Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e la confessione sull’ex marito: “Cercato sempre uomini rigidi”

Barbara D’Urso continua così il suo racconto a Ballando con le stelle 2025 sul grande amore che ha unito i suoi genitori: “A quei tempi questo grandissimo amore era ostacolato dalla famiglia di mia madre e nonostante la sua famiglia non volesse loro si sono sposati, si sono sposati da soli. Sono nata io mi hanno chiamato Maria Carmela come mia nonna e loro hanno accettato finalmente mia mamma. Quando mia mamma è morta giovanissima leggendo la lettera ho capito che mio padre aveva perso la testa e mi ha cambiato anche la visione di mio. Ha perso l’amore ed ha perso la voglia di amare veramente. E io mi sono resa conto di cercare negli uomini quello stesso modello. Il padre dei miei figli, per esempio è come lui con una visione rigida.” Subito dopo la clip Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca si sono cimentati in un passo a due sulle note di Perdere l’amore di Massimo Ranieri.