Barbara D’Urso, choc:”Malgioglio spogliati!”/ Video, lui “ma dove vado a seno nudo?!”

Momenti di trash a dir poco epico quelli registrati dallo smartphone di Barbara D’Urso: protagonista il “povero” Cristiano Malgioglio, vittima di uno scherzetto ordito dalla sua amica conduttrice. Cos’è successo? E’ stata la stessa presentatrice di Pomeriggio 5, con un commento a margine del video pubblicato su Instagram, a svelare:”Allora… dopo nove ore di macchina dalla #calabriasono arrivata all alba a casa per gli ultimissimi giorni di vacanza… e prima di condividere sole e campagna e mare con voi .. volevo farvi vedere cosa è accaduto ieri sera nel camper: avevo nascosto i vestiti puliti di @cristianomalgioglioreal #rideresempre #summer #scherzo #colcuore”. Vi state chiedendo come l’ha presa Malgioglio? Non benissimo, per usare un eufemismo: al punto che ha colpito la D’Urso con borsetta e guanti!

BARBARA D’URSO, CHOC: “MALGIOGLIO SPOGLIATI!”

“Dove sono i miei vestiti? Ma dove li hai messi? Sono tutto sudato!”. E’ un Cristiano Malgioglio smarrito quello che chiede a Barbara D’Urso di riavere indietro i suoi vestiti puliti. Da quell’orecchio, però, Barbara non sembra sentirci e nega spudoratamente di essere stata lei ad aver fatto svanire nel nulla il ricambio di Malgioglio. Il diretto interessato, allora, decide di passare alle maniere forti: prima colpisce l’amica con una borsetta, poi usa come oggetto contundente i suoi inseparabili guanti rossi cercando di colpire un po’ dappertutto, compreso lo smartphone della D’Urso, che nel frattempo imperterrita continua a riprendere. Il suo obiettivo? Ribadito a più riprese: “Spogliati Malgioglio, spogliati intanto!”. La risposta del paroliere? Ovvia: “No, ma dove vado a seno nudo!”.





