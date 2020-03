Barbara d’Urso/ Cita il figlio a Live: “Una persona a me vicina lavora in ospedale..”

Barbara d’Urso continua a rispettare il “patto” di riservatezza che ha con i suoi figli ma ieri sera durante Live Non è la d’Urso non ha resistito alla voglia di citarlo, almeno in parte, parlando di Coronavirus e di tutti coloro che si trovano in corsia negli ospedali ad affrontare questa emergenza. Nell’ultima ospitata a Verissimo, la conduttrice aveva parlato proprio dei suo figli dicendo di avere con loro un patto che prevede che lei non parli di loro in tv ma ha comunque confermato che uno di loro lavora in ospedale ma che di questo è tranquilla. Ancora una volta il suo pensiero è volato proprio a lui, il figlio Giammauro, 34 anni, dicendo: “Ho una persona molto vicina che lavora in ospedale. Gli ho chiesto se avesse sentito i flash mob che sono stati organizzati in queste ore ma mi ha detto che è impegnato in ospedale a operare”.

BARBARA D’URSO “CITA” IL FIGLIO CHIRURGO A LIVE

Naturalmente la conduttrice non ha fatto il suo nome e non ha rivelato altro ma si è limitata a dire che gli ha fatto questa domanda ma lui era in sala operatoria. Barbara d’Urso continua a tenere conto del contratto fatto con i figli e a mantenere il riserbo sui loro nomi e le loro attività ma sicuramente il suo pensiero, così come di tutti in questo momento, continua ad essere dedicato a loro, coloro che chiudono ogni giorno la trasmissione nei pensieri e nei saluti della loro amata madre.



