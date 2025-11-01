Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca tra i grandi protagonisti di Ballando con le Stelle: i due, insieme, puntano al podio ma la giuria rema contro

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca tra i grandi protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle 2025. Arrivati alla sesta puntata, si può dire che i due sono tra i favoriti per il podio, se non per la vittoria finale.

Se Giovanni Pernice e Francesca Fialdini sono i più accreditati per vincere il programma, anche la conduttrice ex Mediaset si giocherà le sue carte e senza dubbio darà filo da torcere alla collega della Rai. Nelle cinque precedenti puntate, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca hanno ottenuto sempre grandi punteggi anche se non sono mancate, spesso, sia le critiche che i punzecchiamenti da parte di alcuni giurati, in primis Selvaggia Lucarelli.

Tra i due, ballerino e aspirante tale, cresce l’intesa e allo stesso tempo anche la bravura di Barbara stessa. “Ho trovato Barbara D’Urso molto brava molta energia ha veramente osato e fatto bene” si legge in un commento arrivato dai social. E ancora, in un altro, viene sottolineato come la giuria non sarebbe stata obiettiva con la D’Urso: “Giuria totalmente imparziale. Questo ballo, piaciuto o meno, ha mostrato il vero intento della giuria. Sparare a zero perché si parla di D’Urso. Questa coreografia gioca su un altro campionato; l’asticella non è stata alzata, di più. Coerenza e oggettività, leggermente sconosciuta ai giudici di Ballando con le Stelle“.

Insomma, a tanti Barbara piace e proprio per questo i telespettatori suoi fan non smettono di sottolineare come la giuria sarebbe in realtà poco imparziale con lei, in primis, come dicevamo, Selvaggia Lucarelli, che non perde occasione per punzecchiarla e cercare di farle perdere la pazienza.

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle: obiettivo è il podio?

Nella precedente puntata di Ballando con le Stelle, la numero cinque, Barbara D’urso con Pasquale La Rocca hanno ottenuto 47 punti, arrivando quarti in classifica, appena fuori dal podio. I due, nonostante abbiano raccolto solamente due punti in meno rispetto a Giovanni Pernice e Francesca Fialdini arrivati secondi, non sono riusciti a ottenere il podio. La coppia è però in crescita e i due puntano apertamente al podio.

