Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca pronti a stupire ancora a Ballando con le stelle: svelato il ballo che porteranno in scena stasera 29 novembre 2025

Prosegue alla grande il percorso di Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle. La coppia formata dalla ex conduttrice di Mediaset e il bravissimo ballerino sta stupendo sempre più, anche se come in ogni puntata non mancano le polemiche e i litigi. Barbara, puntualmente punzecchiata da Selvaggia Lucarelli, non dorme di certo sonni tranquilli prima di ogni puntata, ma nonostante questo la sua bravura è tale che spesso i due arrivano tra i primi in classifica.

Secondo giuria e televoto congiunti, infatti, i vincitori della scorsa puntata di Ballando con le stelle sono proprio Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. I due si sono esibiti in un elegantissimo slowfox sulle note della splendida “On an evening in Roma/New York New York”. Un ballo davvero elegante e scenico che è stato capace di catturare l’attenzione del pubblico da casa e della giuria, polemiche e punzecchiatine a parte. I due sembrano davvero indiziati per arrivare fino in fondo e magari vincere. Ma cosa accadrà nel corso della puntata di questa sera?

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle pronti a stupire con una nuova performance: ecco quale

In settimana, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno aperto sui social un sondaggio nel quale hanno chiesto ai follower di indovinare quale sarebbe stato il loro prossimo ballo. Tra Cha cha cha, Jive e Paso Doble, per il sondaggio, ha vinto proprio questo terzo e, poche ore dopo, D’Urso ha confermato che sarà proprio quella l’esibizione di questa sera a Ballando con le stelle. Una performance “difficile”, ha ammesso la conduttrice, che mostrerà un altro lato del loro percorso.

I telespettatori hanno apprezzato in maniera straordinaria l’esibizione di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. “Quando ballano scrivono storie – si legge in un commento arrivato sui social -. Una storia d’amore e un foxtrot che hanno fatto sembrare tutti gli altri in prova costumi”. E ancora in un altro si legge: “Barbara, sei stata meravigliosa! Un’interpretazione superlativa e ancora una volta, la tua storia è arrivata dritta al cuore. Fregatevene delle polemiche sterili”. Insomma, i due sono riusciti a stupire e incantare, sia nella prova speciale che ha permesso ai concorrenti di raccontare una storia impressa sul loro cuore, sia nella classica prova di ballo.