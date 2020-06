Barbara D’Urso con quattro aitanti cavalieri/ Prima cena con Nuzzi e Di Sarno, poi..

Barbara D’Urso è ufficialmente in vacanza, ma la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Non è la D’Urso, non ha ancora raggiunto i luoghi di mare. In quel di Milano, tuttavia, trascorre il suo tempo in compagnia degli amici, ma anche di quattro giovani e aitanti come mostrano le foto pubblicate sull’ultimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 1° luglio. Barbara D’Urso, con un vestito lungo e una giacca di jeans, nelle prime immagini diffuse dal magazine diretto da Alfonso Signorini, appare in compagnia della sua storica assistente Angelica accompagnate da quattro ragazzi. Le foto sarebbe state scattate dopo una cena che Barbara si sarebbe concessa con Gianlugi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado e spesso ospite di Non è la D’Urso e con l’inviato delle Iene Alessandro Di Sarno.

BARBARA D’URSO, QUATTRO BODYGUARD PER LEI

Alla cena con Barbara D’Urso, Gianluigi Nuzzi e Alessandro Di Sarno, come fa sapere anche Dagospia citando il servizio del settimanale Chi, avrebbero partecipato anche quattro giovani cavalieri che, dopo cena, avrebbero accompagnato la conduttrice di canale 5 e la sua assistente Angelica a casa. Per la D’Urso, dunque, le vacanze sono cominciate all’insegna delle cene con gli amici. Lo scorso weekend, invece, si è concessa un momento di relax con l’amico Renzo Rosso e la sua famiglia. In attesa di poter raggiungere qualche luogo di mare, dunque, la D’Urso si gode la sua Milano dopo la ripartenza.

'CHI' PUBBLICA LE FOTO DI BARBARA D’URSO CON QUATTRO GIOVANI E AITANTI CAVALIERI… https://t.co/TygeMfFBZP pic.twitter.com/jXrz8eyVJq — Dagospia (@_DAGOSPIA_) June 30, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA