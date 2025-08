Barbara D'Urso concorrente di Ballando con le stelle 2025, Dagospia lancia la bomba: colpaccio di Milly Carlucci ma Mediaset prepara contromossa

Sembrava definitivamente sfumata come possibilità e invece Dagospia ha rilanciato uno scoop bomba: Barbara D’Urso sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025! Dopo Andrea Delogu, la signora Coriandoli Maurizio Ferrini, Rosa Chemical e Marcella Bella che ha lanciato un appello anche la conduttrice partenopea per anni volto Mediaset è pronta a tornare in televisione e lo farà come concorrente dello show del sabato sera di Milly Carlucci. Quest’ultima infatti sono anni che corteggia la D’Urso e dopo la burrascosa fine con Mediaset e l’ospitata l’anno scorso come Ballerina per una notte questo sue desiderio, a quanto pare, si concretizzerà quest’anno.

Da mesi si rincorrono voci del ritorno in tv di Barbara D’Urso dopo il duro addio a Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice sarebbe dovuta approdare in Rai alla grande, alla guida di un nuovo programma in stile Carramba che sorpresa, pare però che questo nuovo e importante progetto sia sfumato prima di nascere per ingerenze ‘politiche’ e un veto posto addirittura da Pier Silvio Berlusconi. Sfumato tale progetto la D’Urso per ritornare in tv deve accontentarsi di essere una dei concorrenti di Ballando con le stelle 2025 e, quel che peggio, sottoporsi all’implacabile giudizio di colei che fu per molti anni la sua ‘nemica giurata’ Selvaggia Lucarelli.

Stando a quanto riporta Dagospia nelle prossime ore verrà annunciato il quarto concorrente di Ballando con le stelle 2025 e sembra non esserci dubbi che si tratti proprio di Barbara D’Urso. Se da un lato dunque Milly Carlucci punta al colpaccio ed è riuscita addirittura a convincere i ‘piani alti’ dall’altro pare che la reazione di Mediaset non si farà affatto attendere. Sempre stando a quanto riporta il noto sito il ritorno di Barbara D’Urso in Rai potrebbe mettere fine alla ‘pace sanremese’ tra Mediaset e la tv di Stato e c’è già chi non ha dubbi sul fatto che Pier Silvio Berlusconi per reagire allo ‘sgarbo’ dopo anni metterà in piedi una vera e propria controprogrammazione di Mediaset durante la settimana del Festival di Sanremo 2026. Tuttavia per ora si tratta solo di indiscrezioni e suggestione per scoprire cosa succederà occorre attendere gli annunci ufficiali.