“Barbara D’Urso condurrà Sanremo 2022″/ Il sensitivo a Pomeriggio 5: “Si fidanzerà..”

Ha già previsto che Barbara D’Urso condurrà il Festival di Sanremo, ma oggi, 29 ottobre 2020, il sensitivo Salvatore Giorgio, nello studio di Pomeriggio 5, ha lanciato nuove previsioni sulla conduttrice. “Ti sogno molto spesso ultimamente”, ha esordito il sensitivo, rivolgendosi alla D’Urso. “Ti sogno almeno due volte a settimana e da molto tempo ormai, circa due anni”, ha continuato. Giorgio ha non solo confermato che, secondo le sue previsioni, Barbara D’Urso realizzerà il suo sogno di condurre Sanremo, ma ha inoltre svelato l’anno: “È il 2022, ne sono convintissimo!” Finita qui? Assolutamente no, il sensitivo ha infatti svelato anche quello che sarà l’outfit della D’Urso al Festival: “Ti sogno con un vestito bianco con tante piume”, ha dichiarato.

Barbara D’Urso “si fidanzerà entro l’anno con un uomo più giovane”: la previsione

Dunque, secondo Salvatore Giorgio, Barbara D’Urso condurrà Sanremo nel 2022, invece entro l’anno “Troverai un fidanzato”, ha ancora annunciato. “Ti innamorerai, è un uomo moro, che ha 15 anni meno di te, vicino a dove abiti, qui in zona o comunque vicino al tuo lavoro.” sono le indicazioni date dal sensitivo sul futuro fidanzato della D’Urso. “Che lavoro fa? Un lavoro in divisa, potrebbe essere un medico, un poliziotto o un dirigente d’azienda, una persona importante.” ha poi aggiunto Giorgio. Rivelazioni che hanno scatenato l’ironia degli ospiti presenti e della stessa Barbarella che in realtà cerca l’amore ormai da un po’. Chissà, quindi, che la previsione non si realizzi davvero.



