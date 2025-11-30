Barbara D'Urso condurrà Carrambra che sorpresa? "Non mi risulta niente"

Barbara D’Urso è pronta per un nuovo progetto sui canali Rai dopo l’avventura ancora in corso a Ballando con le stelle? La showgirl e presentatrice continua a interessare i telespettatori e intanto è forte l’attesa per scoprire se presto Barbarella potrà tornare in tv anche con degli altri progetti. La stessa conduttrice ha chiarito come stanno le cose riguardo alle voci su Carramba che sorpresa, storico programma condotto in passato da Raffaella Carrà e che sembra tornato nei radar della Rai, con la volontà di affidarlo alla stessa D’Urso.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Davide Maggio e la D’Urso è stata incalzata sull’argomento da Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle, il coreografo ha chiesto lumi riguardo alla questione: “Questa cosa della Carrà non mi risulta, questa settimana sono state scritte delle cose non vere. Tutto quello che hai letto non è vero, neanche quello della Carrà. Anche perché io potrei essere il mignolo del piede destro della Carrà“ la risposta di Barbara D’Urso che non si è fatta attendere.

Barbara D’Urso cosa farà dopo Ballando con le stelle?

Non è stata esclusa nessuna pista per il momento, con la conduttrice che per anni ha condotto Pomeriggio Cinque pronta a godersi nuove esperienze sulla tv di stato. In conferenza stampa qualche settimana fa Barbarella aveva lanciato l’amo, lasciando intendere di essere disposta a valutare le opzioni offerte: “Se sono rose Rai…” aveva detto aprendo alcuni spiragli sul futuro molto interessanti.

Vedremo dove e cosa farà nelle prossime settimane, intanto prosegue il viaggio a Ballando con le stelle che come da tradizione si interromperà prima di Natale. Da quel momento in poi ogni momento sarà buono per degli altri annunci.

