Barbara D’Urso condurrà una prima serata in Rai?/ L’indiscrezione: “Sarà una sorta di Carramba che sorpresa”

Si continuano a rincorrere le voci sul futuro televisivo di Barbara D’Urso: ora che la conduttrice è tornata sul mercato…

Cosa condurrà Barbara D’Urso in tv? La domanda si ripete tra gli appassionati di spettacolo e programmi televisivi, con il nome della celebre conduttrice sempre al centro delle discussioni. Ora che Barbara D’Urso è libera da qualsiasi vincolo contrattuale con Mediaset, può sposare un nuovo progetto e ripartire altrove. Dove? Le voci che la vedrebbero in Rai sembrano destinate a rimanere tali, anche se per un motivo o per l’altro continuano a circolare.

“Potrebbe essere più un desiderio che una concreta casella dei prossimi palinsesti”, suggerisce Davide Maggio a proposito del presunto arrivo di Barbara D’Urso in Rai per condurre un programma nella prima serata del sabato su Rai 1. Dunque le voci non si placano e i rumors sul futuro di carriera della conduttrice sono destinate ad alimentarsi ancora.

Al di là di questo, l’indiscrezione che intriga di più è il fatto che Barbara D’Urso sarebbe pronta a condurre un vecchio successo Rai. Anche in questo caso, il condizionale è obbligatorio, dato che si vocifera di un progetto ambizioso con il rifacimento di “Carramba Che Sorpresa” o qualcosa di molto simile. Se questo fosse lo scenario, la mitica Barbara D’Urso si troverebbe a confrontarsi con un’altra gigante della tv, nonché sua ex collega a Mediaset: Maria De Filippi.

Da anni Maria guida il prime time del sabato su Canale 5 con due programmi di punta come “Tu Si Que Vales” e “C’è Posta per te”. Domani, domenica 3 marzo, intanto, Barbara D’Urso sarà ospite a “Domenica In” da Mara Venier ed è molto probabile che nel corso dell’intervista farà un po’ di chiarezza sulla questione.











