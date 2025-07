Barbara D'Urso sarà davvero una concorrente di Ballando con le stelle 2025? L'ultimo aggiornamento svela il futuro della conduttrice

Torna o non torna in TV? Le voci su Barbara D’Urso e la sua presenza nella prossima stagione televisiva si rincorrono ormai da mesi, ma le ultime indiscrezioni sembrano dare aggiornamenti importanti e quasi conferme sul suo futuro in TV. Si è infatti vociferato di un nuovo programma in Rai per la celebre conduttrice, che si è allontanata dalla TV da quando è stata mandata via da Mediaset. Una situazione della quale D’Urso si è detta pubblicamente affranta e dispiaciuta, non negando il desiderio di tornare presto al suo affezionato pubblico.

Le voci di questa trasmissione in Rai non hanno però mai trovato conferma, ma sono sempre più pressanti quelle che la vorrebbero nel cast di Ballando con le stelle 2025. Barbara, d’altronde, sulla pista dello show di Milly Carlucci c’è stata proprio durante l’ultima edizione ma come ballerina per una notte. In quell’occasione ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo addio a Mediaset, per poi esibirsi di fronte al pubblico di Rai 1.

Ora, però, Milly Carlucci la vorrebbe a tutti i costi come concorrente in gara. E Barbara? Nessuna certezza sul suo sì alla conduttrice e alla nuova avventura televisiva, che la rimetterebbe faccia a faccia con una sua ‘acerrima nemica’: Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento lanciato da Davide Maggio sembra rendere la possibilità di vederla nei panni di ballerina molto più concreta. A chi ha chiesto se rivedremo Barbara D’Urso in TV nella prossima stagione, il giornalista ha risposto: “Dovrebbe fare Ballando”. Insomma, la conduttrice è un passo più vicina alla pista di Rai 1.