Barbara D'Urso e la confessione choc sul padre a Ballando con le stelle 2025: "Per lui ero morta, cambiava strada se mi incrociava"

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 è in coppia con Pasquale La Rocca e sin dalla prima puntata ha dimostrato di avere la grinta e la determinazione giusta per potersi aggiudicare la vittoria. Lo show di Rai 1 non è solo ballo e prima della sua esibizione la conduttrice si è lasciata andare alle confessioni e soprattutto si è concentrata sul rapporto conflittuale con il padre con il quale, appena 18enne, ha interrotto i rapporti per quattro anni. È un fiume in piena Barbara D’Urso nel suo racconto.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 ha più volte parlato della sua difficile infanzia, caratterizzata dalla perdita della madre a soli 10 anni. Pochi anni dopo, a 18 anni appena compiuto ha deciso di andare via di casa per inseguire la sua strada: “Io a 18 anni decido di andare via da casa con pochi spiccioli, 15 mila lira. Io avevo un rapporto molto particolare con mio padre.”



A Ballando con le stelle 2025, Barbara D’Urso sul rapporto interrotto con il padre ha confessato: “Mio padre era molto severo vado nel suo studio e gli dico io vado via di casa per sempre e lui mi dice se tu vai via di casa per me sei morta. Io camminavo per strada mi capitava di incrociare mio padre, mi vedeva da lontano e cambiava il marciapiede andava dall’altra parte. Io telefonavo a casa ma anche i miei fratelli avevano l’ordine di buttarmi giù il telefono. Ero una brutta ragazza per la mia scelta quindi non bisognava più parlarlo.” Barbara è andata a vivere in una pensione, poi ha iniziato a lavorare come modella e fatto altri lavori per mantenersi e avere una sua indipendenza ed alla fine è riuscita ad riottenere un rapporto e l’affetto con il genitori: “L’inseguimento per riavere l’amore di mio padre è durato quattro anni.”