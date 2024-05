Barbara D’Urso, conto alla rovescia per il suo ritorno in tv? Verità è diversa/ Nuovi progetti: “Pronta a…”

Barbara D’Urso, inaspettato annuncio sui suoi nuovi progetti: “Seguitemi su Tik Tok”

Nei giorni scorsi Barbara D’Urso ha aperto un countdown sui propri social che ha acceso le speranze dei suoi fan e telespettatori, i più affezionati hanno sognato il suo possibile ritorno in tv. Insomma in molti hanno ipotizzato che il conto alla rovescia servisse per dare un importante annuncio: quando ci sarebbe stato il suo ritorno in tv. Ed invece in queste ore la conduttrice partenopea ha rotto il silenzio rivelando finalmente quali sono questi suoi nuovi progetti e la realtà è ben diversa da ciò che poteva sembrava, Barbara D’Urso non torna in tv, almeno per il momento.

Qual è dunque questo importante annuncio? La conduttrice sbarca su Tik Tok. In occasione del suo compleanno oggi, 7 maggio, la conduttrice sui social ha rivelato: “Siete pronti a una busta shock? Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all’anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi. Voglio condividere con voi, anzi, inizio io: voglio portarvi dietro alle quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo… Parto io ma poi ci siete anche voi eh. Ci vediamo qua”.

Barbara D’Urso sbarca su Tik Tok a 67 anni: l’annuncio inaspettato

Il countdown sui social aveva incuriosito fan e non solo, in molti erano certi che si sarebbe trattato dell’annuncio del ritorno in televisione di Barbara D’Urso. Ed invece la realtà si è dimostrata diversa. Molti rumors si sono rincorsi in quest’ultimi mesi dopo l’addio burrascoso di Barbara D’Urso a Mediaset. In molti ricorderanno che la conduzione del suo programma, Pomeriggio Cinque, le è stata tolta in maniera brusca e da allora non sono mancate frecciate ai dirigenti. Per quanto riguarda, invece, il suo futuro in tv al momento non ci sono certezze. L’ultima indiscrezione è di qualche giorno fa e riguarda una presunta trattativa per sbarcare sul canale Nove rilanciata al manager Lucio Presta, ma Warner Bors Discovery ha smentito categoricamente. E per il momento, dunque, Barbara D’Urso si affida a Tik Tok.











