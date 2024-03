Barbara D’Urso/ Da Mediaset alla Rai, ma il suo futuro potrebbe essere su Netflix

Barbara D’Urso oggi a Domenica In: perché ha lasciato Mediaset? Le voci…

Quale futuro per Barbara D’Urso? La celebre conduttrice torna in tv per raccontare gli ultimi mesi e fare un po’ di chiarezza sul suo passato e sul suo futuro professionale. Il suo addio a Mediaset è stato il caso televisivo che ha aperto lo scorso mercato estivo. Infatti, ha avuto un effetto a catena che ha condizionato il panorama televisivo italiano. In molti si sono chiesti perché Barbara D’Urso ha lasciato Mediaset, forse potrebbe parlare proprio nello studio di Mara Venier per fare chiarezza sulle indiscrezioni degli ultimi mesi. Infatti, si è detto che la separazione non è stata consensuale, ma frutto di punti di vista differenti, aspetti economici, rancori e forse anche un po’ di ingratitudine.

Questi gli elementi sollevati da Fanpage, secondo cui la conduttrice negli ultimi quattro anni a Mediaset avrebbe ottenuto un cachet complessivo di 15 milioni di euro, che salirebbero a 45 milioni tenendo conto di tutti gli anni trascorsi in Mediaset. Qualcosa comunque si è rotto durante la discussione del rinnovo del contratto. Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che Barbara D’Urso voleva due prime serate garantite, che però non rientravano nei piani di Mediaset, soprattutto per il compenso. “La corda si sarebbe quindi spezzata, con una inconciliabilità di posizioni palese“, scrisse la testata.

Barbara D’Urso torna in Rai? L’ad Roberto Sergio smentisce ma…

Ora c’è il giallo del ritorno in tv, che in effetti è sicuro, ma in qualità di ospite, visto che oggi Barbara D’Urso sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Ma si vocifera di un ritorno in Rai in veste di conduttrice. Da una parte ci sono le dichiarazioni dall’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, che in un’intervista a La Verità aveva chiuso le porte. “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco“. Qualcosa potrebbe essere cambiato recentemente, visto che, stando a quanto riferito da Davide Maggio, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe davvero avere un programma tutto suo su Rai 1, per di più in prima serata. Una grande occasione per Barbara D’Urso, che tornerebbe a condurre un programma dopo lo stop dell’anno scorso, ma non nella fascia pomeridiana, bensì nel prime time del sabato sera.

Si parla di un progetto simile a “Carramba che sorpresa“, prodotto da Fremantle, e che andrebbe in onda per sfidare Maria De Filippi. Tra i tanti rumors inerenti al futuro professionale di Barbara D’Urso, ci sarebbero anche le voci sull’interessamento del gruppo Discovery, che dopo aver ingaggiato Fabio Fazio, starebbe pensando ad altri tip player della tv per rinforzare l’organico. Tutte voci che non hanno trovate conferme, ma che potrebbe prendere quota nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo Barbara D’Urso, che ora vive a Londra, starebbe frequentando un’importantissima scuola di inglese, perché – secondo rumors – potrebbe approvare su Netflix. Secondo quanto riferito recentemente dal settimanale Di Più, infatti, la D’Urso potrebbe diventare la protagonista di una nuova serie internazionale prodotta dal colosso streaming. Anche in questo caso non ci sono state conferme da parte dei diretti interessati, ma l’ipotesi Netflix sembra una possibilità concreta per la D’Urso.

Intanto il contratto con Mediaset è arrivato alla sua naturale conclusione e adesso la conduttrice è libera di trovare un nuovo progetto che la stimoli adeguatamente. Chissà che nel corso dell’intervista da Mara Venier, Barbara D’Urso non rilasci qualche indizio. I fan la aspettano curiosi a braccia aperte…











