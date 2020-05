Barbara d’Urso, dedica all’ex Mauro Berardi/ Foto: “L’uomo che più ho amato”

Pubblicità

Barbara d’Urso si presenta da qualche giorno un po’ euforica a Pomeriggio 5 parlando spesso di quello che significa questa Fase 2 per chi, finalmente, può rivedere i propri congiunti e, in particolare, i figli. In molti sono pronti a scommettere che la conduttrice sta per ricongiungersi ai suoi amati figli e quale occasione migliore se non quella del suo compleanno che ricorrerà proprio domani? A quanto pare, però, questa allegra festa di famiglia potrebbe non contemplare solo la presenza dei suoi adorati figli ma anche quella del loro padre, l’amato ex Mauro Berardi. I rumors arrivano direttamente dal profilo Instagram di Barbara d’Urso dove, proprio poco fa, lei stessa ha pubblicato una vecchia foto che, questa volta, non la ritrae da sola alle prese con pose sexy o vecchie trasmissioni, ma in acqua al fianco del Berardi.

BARBARA D’URSO, DEDICA ROMANTICO ALL’EX MAURO BERARDI

La stessa Barbara d’Urso pubblicando la foto di questo abbraccio ha poi scritto sui social: “Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché..”. Proprio questa frase ha chiarito ogni dubbio e in molti hanno collegato questa foto proprio con il compleanno di domani. Davvero la conduttrice domani andrà a cena con il padre dei suoi figli e con Emanuele e Gianmauro oppure si tratta di un’altra cosa che scopriremo nella sua trasmissione o sui social domani pomeriggio? Al momento rimane il mistero visto che Barbara d’Urso non ha scritto altro e non ha rilasciato ulteriori indizi nelle sue storie ma la giornata è ancora lunga, tutto può cambiare.

Ecco di seguito la foto postata da Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram:





