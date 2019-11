Barbara D’Urso denuncia Massimo Giletti?/ “È con gli avvocati, potrebbe querelarlo”

Ora potrebbe essere davvero guerra. Barbara D’Urso starebbe valutando di denunciare Massimo Giletti. Accusata di restare in silenzio sulla vicenda Tony Colombo e Tina Rispoli, la conduttrice di Canale 5 passa all’attacco. A sganciare la “bomba” è Dagospia, secondo cui Barbara D’Urso sarebbe in riunione con i suoi avvocati per valutare la possibilità di querelare Massimo Giletti. E questo non solo perché ieri sera a “Non è l’Arena” è andato in scena un nuovo speciale sul cantante neomelodico e la vedova del boss della camorra Gaetano Marino. C’è stato infatti un nuovo attacco, l’ennesimo, nei suoi confronti. Se Massimo Giletti aveva smentito di condurre l’inchiesta per presunte rivalità con la collega, pur senza nominarla, la sua ospite Selvaggia Lucarelli ha invece tirato apertamente in ballo Barbara D’Urso e pure Mediaset, accusandoli di non aver preso ancora una posizione chiara e netta in merito ai risvolti emersi dall’inchiesta di Fanpage e “Non è l’Arena” sulla coppia resa nota dalle sue nozze trash.

BARBARA D’URSO DENUNCIA MASSIMO GILETTI? “POTREBBE QUERELARLO”

Barbara D’Urso evidentemente non resta a guardare. Rimasta in silenzio in queste settimane nonostante i pesanti attacchi ricevuti da Massimo Giletti a “Non è l’Arena”, a cui si sono aggiunti quelli di Selvaggia Lucarelli, ora la conduttrice di Canale 5 studia la sua contromossa. Inizialmente aveva abbozzato una replica invitando Tony Colombo e Tina Rispoli a “Live Non è la D’Urso”, mettendoli di fronte alle sue cinque sfere. Non è ancora chiaro però l’obiettivo. Se era quello di fare chiarezza, evidentemente la conduttrice non c’è riuscita, visto che quella puntata ha fatto ulteriormente discutere per il modo in cui è stata trattata una vicenda molto delicata come appunto è quella dei presunti legami tra camorra e showbiz. Ora se Barbara D’Urso decidesse di querelare Massimo Giletti, sarebbe guerra aperta anche tra Mediaset e La7. Ma non sarebbe bastato forse rispondere alle questioni sollevate dal collega? Del resto nei casi di Pamela Prati e Morgan la conduttrice non si è tirata indietro dal fare chiarezza ai suoi telespettatori…

