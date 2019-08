Barbara d’Urso/ “Di nuovo mamma? Ora non potrei avere altri figli perché…”

Barbara d’Urso è pronta a tornare in televisione con i programmi che l’hanno resa protagonista nella scorsa stagione televisiva. Lo ha confermato sui social, dove ha risposto alle domande dei suoi fan con le Instagram Stories. «Amici, ho avuto una idea. Visto che me l’avete chiesto in tanti, domani risponderò ad alcune delle vostre domande. Siete pronti?», ha scritto ieri. E oggi ha mantenuto la parola. Barbara d’Urso ha confermato di non vedere l’ora di tornare in tv. «Carmelita ora è super contenta perché torna con voi», ha risposto a chi le chiedeva come stesse. A proposito di tv, le è stato chiesto quale trasmissione rifarebbe del passato: «Tutte! Mi è rimasta nel cuore La Fattoria». La celebre conduttrice ha raccontato anche la nascita del suo “marchio di fabbrica”, il saluto “col cuore”. «Mi è uscito un giorno spontaneamente e ho continuato a dirlo». Ma Barbara d’Urso ha risposto anche a domande più personali…

BARBARA D’URSO DI NUOVO MAMMA? “ORA NON POTREI AVERE ALTRI FIGLI…”

Barbara d’Urso esclude di poter diventare nuovamente mamma. «Amo i bambini… Ma bisogna dedicare loro se stessi e in questa fase della mia vita non potrei», ha spiegato la conduttrice ad un fan che le ha chiesto se le piacerebbe avere un altro figlio. Carmelita ha fatto anche una battuta sulla sua situazione sentimentale. «E poi mica si può concepire un bambino da soli…». Barbara d’Urso infatti è single, anche se recentemente le sono stati accostati diversi uomini. «Sì mi voglio innamorare», ha confermato la conduttrice. Non poteva mancare un riferimento agli haters che sui social spesso l’attaccano con commenti duri. «Me li faccio scivolare addosso e mando pensieri positivi. Chi insulta non è sereno, quindi gli auguro serenità». A proposito di amore, ha parlato anche di omosessualità. «Per me è amore. Da più di 10 anni porto in tv la mia battaglia per i diritti civili e contro l’omofobia. L’omosessualità per me è normalità».

