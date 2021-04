Barbara D’Urso difende Chiara Ferragni/ “Video mentre allatta? Momento bellissimo”

Le foto e i video in cui Chiara Ferragni allatta sua figlia Vittoria hanno scatenato approvazione ma anche tante critiche. Un argomento che viene trattato a Pomeriggio 5, nel corso della puntata del 12 aprile, e che trova una Barbara D’Urso particolarmente agguerrita. La conduttrice tiene infatti a schierarsi pubblicamente dalla parte dell’influencer, cercando anzi di sensibilizzare il pubblico sul tema.

“Che cosa ha fatto? Ha fatto una foto mentre allattava la figlia che è la cosa più naturale del mondo! – ha esordito la D’Urso, per poi chiarire una volta per tutte che – Non c’è sesso, non c’è erotismo, non c’è sensualità! Quando allatti tuo figlio, allatti tuo figlio. Auguro a tutti coloro che si sono messi contro di essere stati allattati dalla propria mamma.”

Barbara D’Urso: “Allattare i figli, dopo il parto, è stata l’esperienza più bella della mia vita!”

La riflessione di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si sposta da Chiara Ferragni alla sua personale esperienza: “Spesso vedo tante donne che magari devono allattare e sono al ristorante, al bar o alla stazione e si devono nascondere perché non lo possono fare… Allattare i figli, dopo il parto, è stato il momento più bello della mia vita!” E, anzi, lancia l’appello a tutte le telespettatrici: “Allattate i vostri bambini! C’è una connessione tra il vostro cervello e il cervello del bimbo che allattate che non si replicherà mai più nella vita e parte tutto da là”. Un appello che trova d’accordo anche le sue ospiti in studio, come Vladimir Luxuria che conclude dicendo: “Il problema è chi ci vede qualcosa di morboso in quel gesto! Io penso che Chiara Ferragni abbia fatto una grande cosa”.

