“Barbara D’Urso diventerà nonna”/ Il figlio sarà papà: “Nipotina in arrivo”, lo scoop

È uno dei volti principali di Mediaset ma ben poco si conosce della sua vita privata, se non quello che sporadici gossip svelano sul suo conto. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che, stando ad un’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo per Dagospia, starebbe per diventare nonna. “Si sussurra che la sempreverde Barbarella D’Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. – scrive il noto giornalista che fa poi dell’ironia – Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna”.

Al momento l’indiscrezione non trova conferma dalla diretta interessata che, quando si parla di vita privata, è infatti riservatissima. Neppure si conosce al momento quale dei figli della conduttrice starebbe per diventare papà.

Barbara D’Urso presto nonna? Chi sono i figli della conduttrice

Ricordiamo che Barbara D’Urso è mamma di due uomini: Giammauro, nato nel 1986, ed Emanuele, nato nel 1988, entrambi avuti dal produttore cinematografico Mauro Berardi. Va detto che i due non hanno mai voluto essere parte del mondo dello spettacolo, volontà che la conduttrice ha sempre rispettato. Mai ha infatti postato foto attuali dei suoi figli o condiviso notizie che riguardano la loro vita, privata e non. Di conseguenza non ci sono loro partecipazioni televisive se non una rarissima di Emanuele in occasione dello scherzo organizzato ai danni di sua madre per ‘Scherzi a parte’. Chissà se la D’Urso deciderà di condividere pubblicamente la gioia di diventare nonna.

